Elkezdődött a hajós képzés a Balatonnál

Elméleti oktatással indult el a hajós képzés Siófokon. Úszástudás, egészségügyi alkalmasság és érettségi is kellett a felvételhez.

„Gépészeti ismeretektől kezdve, az idegennyelvi kommunikáción át, az adminisztrációig, mindent felölel a képzési vertikum. Igyekszünk egy olyan végzettséget biztosítani a nálunk végző hallgatóknak, amely lényegében minőségi ismereteket jelent, Európa összes belvizén alkalmazható” – ismertette Szamosi Lóránt, a Siófoki Szakképzési Centrum főigazgatója.

A Bahart évek óta munkaerőhiánnyal küzd. A körülbelül 100 fős állományba 8-10 új dolgozót bármikor felvennének. Megoldást kínálhat erre a most induló képzés, amit pályázati forrásból finanszíroznak, így a nagyjából fél millió forintos díjat nem kell a hallgatóknak kifizetniük. 14 diák vesz részt a 800 órás kurzuson, amelynek több mint felét a nyáron kezdődő gyakorlat teszi majd ki.

„Segítjük őket azzal, hogy már most a képzés alatt zömükkel munkaszerződést kötöttünk, illetve tanulmányi szerződést kötöttünk, így az elméleti ismeretek mellett már most gyakorlatban is el tudják sajátítani azokat a hajózási ismereteket a gépházban, a fedélzeten, a kötelekkel való munka során, amelyek ahhoz kellenek, hogy később képzett szakemberként dolgozhassanak nálunk” – mondta Kollár József, a Balatoni Hajózási Zrt. vezérigazgatója.

A nagyrészt önkormányzati tulajdonú cégnél nem túl magasak a bérek, de cserébe biztos tartós állást kínálnak, jutalmazásra és 13. havi fizetésre is lehet számítani, a téli leállás alatt pedig akár más munkát is vállalhatnak.