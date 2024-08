Elkezdődhet a Nyugati téri felüljáró lebontásának tervezése + videó

Megosztás itt:

Néhány éven belül elkezdődhet a Nyugati felüljáró lebontása - a magyarépítők.hu számolt be arról, hogy kiírták a felújítási terveket.

Karácsony Gergely főpolgármester: "Nemcsak azért bontjuk le, mert ronda, egyébként baromi ronda, hanem egyszerűen valójában nincs rá szükség."

Karácsony Gergely tavaly még azt mondta, hogy munkálatok már 2023-ban megkezdődhetnek. A tervezés már régebben elindult, de az öt éves főpolgármestersége alatt sem történt előrelépés. Mostanra értünk el oda, hogy kiírták a Pesti fonódó villamos II. előkészítésének tervét, aminek része a felüljáró megszüntetése.

Dorner Lajos, Veke elnök: "A felüljárónak az elbontása 20-25 éve napirenden van. Ebből sajnos az elmúlt öt év az a semmittevéssel telt el és ezalatt nem csak nem a felüljáróval, hanem egyáltalán ezen az útvonalon nem történt semmi. Most értsük úgy a belvárostól Észak Pest irányába az ég egy adta világon semmi nem történt a városban és ez a város más részeiről is elmondható. És most is 2027-re van tervezve, hogy egyáltalán majd valami történik."

Dorner Lajos elmondta: nem Karácsony Gergely volt az, akinek először eszébe jutott a felüljáró lebontása, de a forgalomra nézve egy logikus döntés.