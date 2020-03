Elkészült Pécsett a Koronavírus Ellátó Központ

Meghalt két idős koronavírussal fertőzött beteg, ezzel háromra nőtt az elhunytak száma Magyarországon. 85-re nőtt az új koronavírussal fertőzött betegek száma hazánkban. Közülük 10 iráni, 1 brit, 1 kazah és 73 magyar állampolgár. Magyarország még mindig a csoportos koronavírus-megbetegedések szakaszában van, nem lépett át a tömeges megbetegedések időszakába, de ez valószínűleg be fog következni - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor hozzátette: orvosprofesszorok véleménye is az, hogy a fertőzés nagyarányú megnövekedése nem kerülhető el, de a lassítása lehetséges. Most a cél az, hogy minél kevesebben essenek ki a munkából, aki pedig valamilyen okból nem tud dolgozni, az mihamarabb újra munkába állhasson, mert „ha munka van, minden van” - mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. A WHO álláspontja szerint jelenleg nincs értelme Magyarország teljes lakosságát szűrni, a teszteket csak azoknál érdemes elvégezni, akik tüneteket mutatnak vagy találkoztak koronavírusos fertőzöttel – hangzott el a Kossuth Rádióban. Hadházy Ákos nem szavazza meg a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet meghosszabbítását - ezt Facebook-oldalán jelentette be a független képviselő. Hadházy azt írta, nem akar teljhatalmat adni a miniszterelnöknek. A fővárosi és megyei védelmi bizottságok is segítik a koronavírus-járvány elleni védekezést - közölte a Miniszterelnökség. A kormány megtette az első lépéseket annak érdekében, hogy megvédje a munkahelyeket, de szükség esetén készen állnak arra, hogy további intézkedéseket tegyenek - hangsúlyozta Varga Mihály pénzügyminiszter az ATV-n. Emmi: Szigorú intézkedések születtek a szociális intézményekben élők védelmére, mert az időseket, fogyatékossággal élő embereket ápoló otthonokban az új típusú koronavírus gyorsan elterjedhet és súlyos következményeket okozhat. Gyorsan és gördülékenyen zajlik az átállás a digitális munkarendre az új koronavírus-járvány idején - jelentette ki Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára a Magyar Nemzetnek. Újabb tananyagok segítik a digitális oktatást: a Virtuális Erőmű Program ingyenesen elérhetővé teszi az Oktatási Hivatal által is jóváhagyott alsós, felsős és középiskolai korosztálynak szóló tananyagait, oktatási segédanyagait. Új szabályok vonatkoznak a csomagküldő-, és az üzleten kívüli kereskedelemre, valamint a közbeszerzésekre a koronavírus-járvány miatt a legfrissebb Magyar Közlönyben megjelent rendeletek szerint. A Magyar Nemzeti Bank a koronavírus-járvány idején is elvárja a bankoktól, hogy - biztonsági intézkedésekkel - mindig kellő számú bankfiók szolgálja ki az ügyfeleket - nyilatkozta Kandrács Csaba jegybanki alelnök. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a vállalkozók belátásra bízza, hogy március 31-éig befizetik-e az 5 ezer forint kamarai hozzájárulást, amelyet a kamara a működésre és a szolgáltatásokra fordít - mondta Parragh László, az MKIK elnöke. Teljes kompetenciazavar jellemzi a fővárosi önkormányzatot a koronavírus-járvány elleni védekezésben - írja a Magyar Nemzet. A lap birtokába került levelezésből kiderül: a főváros a veszélyhelyzet közepette - hatáskörén túlterjeszkedve - a budapesti szakrendelők átmeneti, régiós átszervezését javasolja. Ne használják a nyaralókat és maradjanak otthon erre kéri nyílt levélben Siófok polgármestere az üdülő tulajdonosokat. Lengyel Róbert szerint ezzel csökkenteni lehetne annak az esélyét, hogy újabb gócpontok alakuljanak ki. Nem ért egyet Gödöllő ellenzéki polgármestere az operatív törzsnek azzal a javaslatával, hogy be kell zárni a játszótereket a járvány idejére. Gémesi György annak ellenére is beengedné a gyerekeket, hogy még a főváros is elfogadta ezt a javaslatot. Önkéntes segítőket toboroz Szekszárd Önkormányzata. Feladatuk az otthon maradt idősek dolgainak intézése. Az akció meghirdetésével szinte egy időben a csalók is megjelentek. A koronavírus elleni védekezés érdekében egészségügyi maszkok gyártását kezdte meg a megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztató Kézmű Nonprofit Kft.- jelentette be a szociális ügyekért felelős államtitkár . Öt nap alatt több mint negyvenezer ember csatlakozott a 777 Közösség Egyesület imaláncához. A cél, hogy a koronavírus idején felhívják az emberek figyelmet az ima erejére és a keresztény felelősségre. Azonnali adományt kapott az Uzsoki Utcai Kórház a BDPST Group ingatlanfejlesztő társaságtól. Ebből többek között két ultramodern lélegeztetőgépet vásárol az egészségügyi intézmény. Tiborcz István, a társaság többségi tulajdonosa hangsúlyozta: összefogásra van szükség, hogy mindenki a saját eszközeivel segítse a járvány elleni küzdelmet, az egészségügyi dolgozók munkáját. A szlovák és a magyar hatóságok újra megnyitották a komáromi határátkelőt a két ország állampolgárai számára, így nem kell mintegy száz kilométert kerülniük a térségben élőknek - közölte Szijjártó Péter külügyminiszter közösségi oldalán. Nincs fertőzött a külföldön szolgáló ösztöndíjasok között - ezt mondta a nemzetpolitikáért felelős államtitkár a Magyar Nemzetnek. Potápi Árpád János úgy fogalmazott: minden segítséget megadnak a külföldön szolgálatot teljesítő ösztöndíjasoknak. A koronavírus-járvány mutatja meg igazán, hogy a Kárpát-medence és a nagyobb régió országai mennyire egymásra vannak utalva - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Kolozsváron. Az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma 244 523-ra nőtt szerte a világon a Johns Hopkins Egyetem legfrissebb adatai szerint. A halálesetek száma 10 030, és 86 026 ember meggyógyult. Spanyolországban meghaladta az ezret a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma - közölte Fernando Simón, a spanyol egészségügyi riasztási és vészhelyzeti koordinációs központ igazgatója. Kijárási korlátozásokat vezetnek be Bajorországban a koronavírus-járvány lassítására - jelentette be a német tartomány miniszterelnöke. Észak-Macedónia is határzárat vezetett be, az országból csak a külföldiek távozhatnak, belépni pedig csak a saját állampolgárok tudnak, Bosznia-Hercegovina az iskolák bezárását követően televízión keresztül szervezi meg az oktatást. Bocsánatot kért a vuhani rendőrség a koronavírusra elsők között figyelmeztető helyi orvos előállítása miatt, aki később maga is a fertőzés áldozatává esett - adta hírül a CGTN kínai nemzetközi hírcsatorna. Zárlat alatt van egész Kalifornia, az új koronavírus terjedése miatt senki nem hagyhatja el az otthonát - rendelte el Gavin Newsom, a nyugati parti tagállam kormányzója. Az amerikai republikánusok beterjesztették a szenátusban a mintegy 1000 milliárd dolláros gazdaságélénkítő tervet, amely az új típusú koronavírus-járvány miatti gazdasági visszaesés következményeit próbálja enyhíteni. Nem lesz Camp Davidben G7-es csúcs, helyette videókonferenciát tartanak - jelentette be Judd Deere, a Fehér Ház helyettes szóvivője . Az elmúlt huszonnégy órában mintegy 4800 román állampolgár tért haza Nyugat-Európából a román-magyar határon levő nagylaki határátkelőn keresztül, így összesen már 17 ezren tértek haza - közölte az Arad megyei határrendészet. Ma 8 órától Szerbia - állampolgárságtól és az átkelőhely típusától függetlenül - valamennyi határátkelőhelyét lezárta a belépő személyforgalom előtt a koronovírus-járvány miatt. Nyolc óránál is többet kell várakozniuk a kamionoknak a csanádpalotai autópálya-határátkelőhely kilépő oldalán. A koronavírus-járvány miatt átmenetileg felfüggesztik a fogyasztásmérők személyes leolvasását a Nemzeti Közművek elosztó társaságai, az NKM Földgázhálózati Kft., az NKM Áramhálózati Kft. és az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. Magyarországon keresztül Nyugat-Európába marihuánát és amfetamint csempésző férfiak ellen emelt vádat a Csongrád Megyei Főügyészség - tájékoztat Szanka Ferenc szóvivő. A rókák veszettség elleni vakcinázása idén április 4. és 19. között lesz az ország déli és keleti megyéiben - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. A vizes sportokat tömörítő európai szövetség elhalasztotta a budapesti kontinensviadalt. A hátralévő pontszerző versenyek törlése miatt a Nemzetközi Karate Szövetség lezárta az olimpiai rangsorokat és kihirdette a tokiói játékokra a ranglistáról kvótát szerzett 32 sportoló, illetve a rendező jogán résztvevő nyolc japán karatés nevét. Három Magyarországról hazautazó kínai vívót diagnosztizáltak a vírusfertőzéssel Pekingben - adta hírül a kínai vívószövetség.