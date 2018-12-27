2018. december 27.,
csütörtök, János napja

Elkészült a Várban az új miniszterelnöki iroda

Hír TV

2018. december 27., csütörtök 14:50

Elkészült a Várban az új miniszterelnöki iroda, a Karmelita kolostorban kialakított irodákat hivatalosan januárban veheti birtokba a kormányfő és a stábja. Az Index egyik blogja azt írja: a nagyobb tárgyalók az épület északi végébe kerültek, ahol az egykori rendház főbb helyiségei voltak. A kormány ülésterme a szerzetesek egykori közös ebédlőjében kapott helyet. Az egyszerű kialakítású belső kert nem lesz látogatható. A blog szerint külsőleg egyetlen jelentős beavatkozás történt a házon: az erkély építése a Duna felőli oldalon.

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