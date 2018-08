Elkészült a szilvásváradi Lipicai Lovasközpont

2018. AUGUSZTUS 17., PÉNTEK KORMÁNYSZÓVIVÕ: AZONNAL BE LEHET AVATKOZNI, HA BÁRMI VESZÉLYEZTETNÉ AZ AUGUSZTUS 20-I ÜNNEP LEBONYOLÍTÁSÁT M1. CSAKNEM 400 HELYEN JELENTETTEK BE TÛZIJÁTÉKOT AZ ORSZÁGBAN AUGUSZTUS 20-ÁRA. NEM VETT RÉSZT A FIDESZ ÉS A KDNP AZ ELLENZÉKI PÁRTOK ÁLTAL MÁRA ÖSSZEHÍVOTT PARLAMENTI ÜLÉSEN. EMMI: HITELTELEN AZ ELLENZÉK KEZDEMÉNYEZÉSE A RENDKÍVÜLI PARLAMENTI ÜLÉSRE. 10 ÉVE NEM VOLT ILYEN MAGAS A PARLAGFÛ KONCENTRÁCIÓJA A LEVEGÕBEN. A HÉTVÉGÉRE AZ ORSZÁG NAGY RÉSZÉN MÁSODFOKÚ RIASZTÁS LESZ ÉRVÉNYBEN. A VÉRTANÚK TERE MELLETT AZ AGRÁRMINISZTÉRIUM FELÚJÍTÁSÁVAL ÉS AZ ALKOTMÁNY UTCA ÚJJÁÉPÍTÉSÉVEL FOLYTATÓDHAT A STEINDL IMRE PROGRAM. AZ IDEI TANÉVRE RENDELT TANKÖNYVEK 62 SZÁZALÉKÁT MÁR KISZÁLLÍTOTTÁK AZ ISKOLÁKBA KÖZÖLTE AZ EMMI. EZER CSALÁD KAPHAT AZ ÖKUMENIKUS SEGÉLYSZERVEZET ÁLTAL GYÛJTÖTT PÉNZEN VÁSÁROLT TANSZEREKBÕL, A GYÛJTÉS AUGUSZTUS VÉGÉIG TART. TÁMOGATTA MARJAN SAREC MINISZTERELNÖKI JELÖLTSÉGÉT A SZLOVÉN PARLAMENT. ELKÉSZÜLT AZ ÚJ NÉMET BEVÁNDORLÁSI TÖRVÉNYT MEGALAPOZÓ TERVEZET A SZÖVETSÉGI BELÜGYMINISZTÉRIUMBAN. MERKEL: SÉRTHETETLENEK A HATÁROK A NYUGAT-BALKÁNON, A TÉRSÉG ORSZÁGAINAK EU-S CSATLAKOZÁSA CSAK TERÜLETI ÉPSÉGÜK MEGTARTÁSÁVAL MEHET VÉGBE. KREML: HARMADIK FÉL FENYEGETÉSEINEK FÉNYÉBEN TÁRGYAL MAJD A KÖZÖS PROJEKTEKRÕL PUTYIN ÉS MERKEL. LEGKEVESEBB 23-RA NÕTT KATALÓNIÁBAN A HÕSÉG HALÁLOS ÁLDOZATAINAK SZÁMA - KÖZÖLTÉK A KATALÁN EGÉSZSÉGÜGYI HATÓSÁGOK. TELEFONON EGYEZTETETT EMMANUEL MACRON FRANCIA ÉS RECEP TAYYIP ERDOGAN TÖRÖK ELNÖK. ANKARAI KÖZLÉS SZERINT ERÕSÍTENÉK A KÉT ORSZÁG GAZDASÁGI KAPCSOLATAIT. AMERIKAI PÉNZÜGYMINISZTER: WASHINGTON MÉG TÖBB BÜNTETÕ INTÉZKEDÉST SZABHAT KI ANKARÁRA, HA NEM BOCSÁTJA SZABADON A BEBÖRTÖNZÖTT LELKIPÁSZTORT. TÖRÖKORSZÁG VÁLASZOLNI FOG AZ ESETLEGES ÚJABB AMERIKAI SZANKCIÓKRA. 20-ÁN LEJÁR AZ UTOLSÓ GÖRÖG MENTÕHITELPROGRAM, DE AZ ATHÉNI KORMÁNY A KÖVETKEZÕ 2 ÉVBEN IS MEGSZORÍTÁSOKKAL STABILIZÁLNÁ A GAZDASÁGOT. IRÁN TILTAKOZIK, MERT A TBILISZI REPTÉREN LEVETETTÉK AZ IRÁNI NÕK FEJKENDÕJÉT. REKORD ALACSONY VÍZÁLLÁS IS LEHET JÖVÕ HÉTEN A DUNÁN. A HELYSZÍNEN MEGHALT AZ A MOTOROS, AKI EGY AUTÓVAL ÜTKÖZÖTT A HEVES MEGYEI HALMAJUGRÁN. VILLANYOSZLOPNAK CSAPÓDOTT EGY AUTÓ TATABÁNYÁN, A JÁRMÛ VEZETÕJE A HELYSZÍNEN ÉLETÉT VESZTETTE. A TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG ELRENDELTE EGY FÉRFI LETARTÓZTATÁSÁT, AKI 5 ÉVEN ÁT PROSTITÚCIÓS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ NÕKKEL TARTATTA EL MAGÁT. AZ AUGUSZTUS 20-I RENDEZVÉNYEK MIATT BUDAPEST TÖBB KERÜLETÉBEN FORGALOMKORLÁTOZÁSOKRA KELL KÉSZÜLNI A HOSSZÚ HÉTVÉGÉN. A VONATOK AUGUSZTUS 19-ÉN AZ ÜNNEPNAPI, 20-ÁN A VASÁRNAPI, 21-ÉN MÁR A SZOKÁSOS MENETREND SZERINT KÖZLEKEDNEK.