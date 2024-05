Elkészült a soproni piac és vásárcsarnok felújítása + videó

Sok évtizedes adósságát dolgozta le most a város azáltal, hogy felújítottuk a Modern Városok Program keretében másfélmillió forintból, kormányzati támogatásból a Soproni piacot és vásárcsarnokot. Egy olyan miliő alakul ki, hogy talán azokat is meg tudjuk nyerni a piacozás szenvedélyének, akik eddig ritkán jártak erre, vagy egyáltalán nemtették ezt, hiszen vonzó körülményeket teremtettünk, a 21. századnak megfelelően. - mondta Sopron polgármestere, Farkas Ciprián.

