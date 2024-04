Elkeseredett kísérlethez folyamodott Dobrev Klára

Megosztás itt:

A felmérés szerint ugyanis Magyar Péter leendő pártja (13 százalék) holtversenyben van a DK-MSZP-P hárompárti koalícióval (13 százalék) és a Kétfarkú Kutya Párttal (11 százalék). Vagyis

minden jel arra mutat, hogy az átalakulás legnagyobb vesztese a Momentum, amely a bejutási küszöböt sem éri el (4 százalék).

A Gyurcsány-párt már tervet is szőtt

„Ha Orbán veszít június 9-én, akkor másnap előre hozott országgyűlési választást fogunk követelni” – írta Dobrev Klára a ­Facebook-oldalán. Ezzel kapcsolatban ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász fejtette ki a véleményét a Magyar Nemzetnek. A Századvég jogi szakértője leszögezte, hogy Dobrev Klára elképzelése nem más, mint egy politi­kailag is üres kijelentés, a saját választóik félrevezetése, megtévesztése.

„A DK is alighanem érzi, hogy a Magyar Péter-jelenség elsősorban nem a Fideszre, hanem először a Momentumra és a többi kis balos pártra, később azonban Gyurcsányék ellenzéki oldalon elfoglalt vezető pozíciójára is jelenthet majd kihívást” – hívta fel a figyelmet a szakértő.

Dobrev Klára felvetése tehát jelenleg egy elkeseredett kísérlet, hogy magukhoz vegyék a témák meghatározásában az irányítást,

amely hamarabb elhaló kezdeményezés is lehet majd, mint Magyar Péter mozgalom- és pártépítése. Az utóbbi ettől még kudarcba is fulladhat közép- vagy hosszú távon, de kétségtelen, hogy Magyar most „felkavarta az álló vizet” az ellenzéki oldalon, amit jól jelez Dobrevék újabb tematizációs kísérlete is” – foglalta össze a véleményét ifj. Lomnici Zoltán.

