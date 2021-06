Elképzelhető, hogy vádalkut kötött Fekete Dávid? Sorra kerülnek rács mögé az üzletfelei

52 új fertőzöttet igazoltak, elhunyt egy idős, krónikus beteg. A beoltottak száma 5 millió 486 ezer, közülük 4 millió 916 ezren már a második dózist is megkapták. Orbán Viktor miniszterelnök szerint váratlan, erőteljes és komoly beavatkozást jelentő döntéseket kell hoznia a kormánynak, akkor meglehet az 5,5 százalékos gazdasági növekedés és a családok adóvisszatérítése is. A Nemzetközi Valutaalap jelentősen javította a magyar gazdaságra vonatkozó prognózisát, már 6,2 százalékos bővülést jeleznek előre a magyar gazdaságban az idei évre - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter. Idei növekedési előrejelzését a márciusi 4,3 százalékról 7 százalékra emelte legfrissebb prognózisában a GKI Gazdaságkutató. A magyar gazdaság válságálló volt, és célravezetőek voltak azok a gazdasági intézkedések, amelyeket a kormány foganatosított – mondta Szakáli István Loránd, a Századvég Gazdaságkutató vezető közgazdásza a HírTV Magyarország élőben extra című műsorában. „Az előválasztás nem több, mint kenyér és cirkusz a népnek” - fogalmazott az Élet és Irodalom című lapban megjelent cikkében a Momentum egykori külpolitikusa. Radnóti András szerint az ellenzéki összefogás megvalósulóban, a rendszerváltás reménye viszont elveszőben van, ezért jobb lenne, ha az ellenzék elbukna 2022-ben. Radnóti nem tartja valószínűnek, hogy a baloldal sikerét, ám szerinte még az esetleges győzelem is vereséget jelentene, ugyanis a DK és a szocialisták nem érdekeltek a valódi rendszerváltásban, így újra a 2002-2010 közötti rendszert hoznák vissza. Csak a nácik mertek olyan javaslatot megfogalmazni, mint most Vadai Ágnesék - mondta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója Magyarország élőben című műsorunkban. Hollik István szerint a baloldal sosem vette figyelembe, mi a nemzeti érdek. Az ellenzék már 14 éve próbálja elhitetni az emberekkel, hogy Orbán Viktor ki akarja léptetni Magyarországot az Európai Unióból. Hollik István emlékeztetett, a DK parlamenti képviselője a gyónási titok eltörlését szorgalmazta. A családok, vállalkozások részéről egyre nagyobb az igény az online megoldásokra, ezért az adóhivatalnál is digitális fordulatra van szükség, tovább erősítik az informatikai fejlesztéseket - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter a Facebook-oldalán. Idén 19, jövőre pedig 20 milliárd forint többletforrás juthat a kultúrának, ha a kormány elfogadja a közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzs javaslatát. Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter hangsúlyozta: ismét minél szélesebb körben elérhetővé kell tenni a kultúrát. Soha nem voltak még olyan jók a kapcsolatok Magyarország és Szlovákia között, mint most - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök, miután a Karmelita kolostorban fogadta Eduard Heger szlovák kormányfőt. „Léteznek ugyan európai közös értékek, ám a közösség csak akkor működőképes, ha tiszteletben tartjuk az egyes országok eltérő kulturális hagyományaiból fakadó különbségeket” - hangsúlyozta Martonyi János volt külügyminiszter. Magyarország lesz mától a V4-ek soros elnöke. Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök a csoport katowicei csúcstalálkozóján hivatalosan átadja majd a tisztséget Orbán Viktornak. Magyarországon a melegek nagyobb biztonságban élhetnek, mint Hollandia egyes részein -mondta a holland ellenzék vezetője a HírTV-nek. Geert Wilders szerint Mark Rutte kormányfőnek nincs joga ítéletet mondania egy másik uniós tagállamban hozott törvényről. Gyilkosság áldozata lett egy 13 éves kislány, akinek holttestét a hétvégén találták meg egy bécsi parkban. Az osztrák hatóságok két afgán menedékkérőt vádolnak a gyilkossággal. 181,7 millió ember fertőződött meg koronavírussal világszerte, a halálos áldozatok száma 3,9 millió. Írország a koronavírus delta variánsa miatt elhalasztja a tervezett lazításokat - jelentette be Micheál Martin miniszterelnök. Kim Dzsong Un észak-koreai vezető megrótt számos vezető párttisztviselőt a koronavírus-járvány elleni védekezésben elkövetett hibákért, amelyek vádja szerint egy „súlyos incidenshez” vezettek, és veszélybe sodorták az ország népét. Az etiópiai Tigré tartomány székhelye, Mekele a kormányellenes felkelők teljes ellenőrzése alá került - állítja a Tigréi Népi Felszabadítási Front lázadószervezet szóvivője. Őrizetbe vették Nnamdi Kanutát, az egykor Biafraként ismert délkelet-nigériai térség elszakadásáért küzdő szakadárok vezetőjét - jelentette be a nigériai igazságügyi miniszter. Három nap után véget ért a rendkívüli hőség az amerikai kontinens északnyugati partvidékén, kedden a hőmérséklet jelentősen csökkent, enyhe szél fújt a Csendes-óceán felől, de az időjárási katasztrófának több tucatnyi halálos áldozata van. Mintegy 700, Rangun börtönében fogva tartott foglyot enged szabadon a mianmari junta szerdán a börtön igazgatójának a Reuters hírügynökséghez eljuttatott bejelentése szerint. Helyi sajtóforrások ugyanekkor 2000-re teszik a szabadulók számát. Mintegy 17 ezer doboz cigarettát találtak a pénzügyőrök a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Újkenézen - közölte a NAV. Egy személygépkocsi és egy kisbusz ütközött a 4-es főút Törökszentmiklóst elkerülő szakaszán, a baleset során egy ember életét vesztette. Két hónapig tartó, összehangolt ellenőrzés-sorozatot indít a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a Balatonnál - írja a Magyar Nemzet. A Budapest-Balaton kerékpárút építése miatt hétfőtől - várhatóan szeptember közepéig - jelentős forgalmirend-változásra kell számítani a 7-es útnak az M7-es autópálya Székesfehérvár keleti lehajtója és a város közötti szakaszán, ahol aluljárót építenek. Ma éjfélig tartó hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos. Labdarúgó-Eb, nyolcaddöntő: Anglia - Németország 2:0; Svédország - Ukrajna 1:2 hosszabbítás után. A háromszoros olimpiai bajnok úszó, Hosszú Katinka, valamint Szoboszlai Dominik, az RB Leipzig válogatott labdarúgója holtversenyben végzett az élen a Forbes magazin Magyarország legértékesebb sportolóiról készített felmérése alapján. Fucsovics Márton bejutott a második fordulóba a wimbledoni teniszbajnokságon.