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Elképesztő mennyiségű pénz került a kormányközeli cégekhez

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2018. január 5., péntek 21:03, frissítve: péntek 21:20

2115 milliárd, azaz több mint 2 billió forintnyi állami megbízáshoz jutott tavaly a tíz kiemelt kormányközeli cég.

Ebből az összegből egyébként négy 4-es metrót lehetne építeni. Mészáros Lőrinc és üzleti köre tarolt 2017-ben az állami tendereken. Az Átlátszó ranglistáján a milliárdos felcsúti polgármester barátjának, Szíjj Lászlónak a vállalkozásai végeztek az élen 606 milliárd forint értékű közbeszerzéssel, de a második is egy Mészároshoz köthető társaság, a ZÁÉV lett – míg a felcsúti milliárdos közvetlen érdekeltségeinek pályázati győzelmei csak a negyedik helyre voltak elegendőek. Jól futott a miniszterelnök vejének, Tiborcz István korábbi üzlettársának a szekere is – megelőzve Orbán Viktor kötélbarátjának, Garancsi Istvánnak az érdekeltségeit. A top tízbe bejutottak a kormányzati propagandakampányokat bonyolító – Szijjártó Péter barátjának, valamint Rogán Antal szomszédjának cégei is.

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