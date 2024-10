Radar – Életmentő drónt kapott a Hungo + videó

A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat tagjaival már korábban is találkozhattak nézőink, hiszen a mentőcsoport a törökországi földrengés, illetve a líbiai áradások alkalmával is szolgálatban volt. Balázs László és alakulata most egy új fejlesztésű drónt kapott.