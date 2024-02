Elképesztő luxusban élt a számlagyáras ügyvéd

Megosztás itt:

A lap rámutatott, a több száz milliós számlagyár működtetésével gyanúsított, tavaly november óta letartóztatásban lévő Vig Mór Facebook-profilja most már privátra van állítva, így a látogatók szinte semmit sem láthatnak róla. Azonban az elmentett képek alapján látszik, hogy az elmúlt években a felső tízezer életét élte. Gyakran utazgatott exotikus helyekre és mesés körülmények között élt. Ezt bizonyítják a fotók, például a Facebook-profilképén, ahol egy jachtot kormányozva pózol.

Vig Mór feleségének közösségi oldalán jelenleg is megtalálható több felvétel a luxusutazásokról. Az asszony ráadásul még kendőzetlenebbül mutatta be körülményeiket: számos tengerparti nyaralásról, egzotikus utazásról közölt képeket az elmúlt években. A 2019-es esztendőben négy kiruccanásról találhatók felvételek.

Egyebek mellett a Sanghajban található emblematikus szálloda, a Bund Hotel előtt is fényképezkedett a férjével.

Beszédes képsorok láthatók azon a videón is, amit már a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tett közzé tavaly év végén. A hatósági felvételeken, amelyek a Vig Mór vezette számlagyár lekapcsolásakor, vagyis a rajtaütéskor készültek, rengeteg készpénz szerepel: egy többszemélyes, nagyméretű kanapét teljesen elborítottak a megtalált és sorba rendezett 10 és 20 ezer forintos bankjegyek, de 200 eurós címlet is bőven látható. S a többi között egy Porsche terepjárót is átvizsgáltak az egyenruhások.

Fotó: Facebook