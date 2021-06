Elképesztő cicaharcot vívott az M5-ösön egy lószállító és egy volkswagenes

Hazánkban már csaknem 55%-os az átoltottság az EU-átlag 42%-kal szemben – mondta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a Kossuth rádióban. „Szégyen magyarnak lenni” – jelentette ki Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely baloldali polgármestere egy siófoki utcafórumon. Kedden véget ér a tanítási év, az ezt követő két hétben az 1–8. évfolyamon meg kell szervezni az igény szerinti gyermekfelügyeletet – Emmi. 255 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak a hétvégén, 21 beteg elhunyt. 5 millió 342 ezer a beoltott, 4 millió 208 ezren már a második oltást is megkapták. Pikó András baloldali józsefvárosi polgármester kampányígérete ellenére kiárusítja a kerületi ingatlanokat – Magyar Nemzet. Jogszerű volt a Színház- és Filmművészeti Egyetem modellváltása az Alkotmánybíróság döntése alapján – Magyar Nemzet. A településfásítási program második ütemében július 5-től a hónap végéig igényelhetnek fákat a települések – Agrárminisztérium. Orbán Viktor is részt vesz a NATO-csúcson Brüsszelben. Oroszország és Kína ügyében akar egyezséget teremteni a NATO főtitkára a brüsszeli csúcstalálkozón. Az Astrazeneca vakcinájának előnyei minden korosztályban felülmúlják esetleges veszélyeit – Európai Gyógyszerügynökség. Rekordot döntött a napi új fertőzöttek száma Kubában: 1470 esetet jegyeztek fel. 175,8 millió a koronavírus-fertőzöttek és 3,8 millió a halálos áldozatok száma világszerte a legfrissebb adatok szerint. Tavalyi szintre csökkent a súlyos koronavírusos betegek száma Izraelben. Több mint egymilliárd adag koronavírus-vakcinát adományoz a kevésbé tehetős országoknak a hét vezető ipari hatalom csoportja. A magyarok tisztelik, de neheztelnek is a nyugatra a kommunista elnyomás idején tapasztalt közöny miatt – mondta Orbán Viktor az Expresso portugál hetilapnak. A személyes kapcsolatok helyreállítása és párbeszéd beindítása miatt van szükség az amerikai elnökkel tartandó genfi csúcstalálkozóra – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz államfő. Az Egyesült Államok nem törekszik konfliktusra Kínával és Oroszországgal – mondta Joe Biden amerikai elnök. Véget ért a 12 éves Netanjahu-korszak Izraelben, a Naftali Bennett vezette koalíciós kormánynak csupán egyszavazatnyi többsége van. 6 milliárd Ft kárt okozott a költségvetésnek egy alumíniummal kereskedő bűnszervezet, négy gyanúsított letartóztatását és egy bűnügyi felügyeletét rendelték el. 308 településen végez szúnyogirtást a katasztrófavédelem ezen a héten a Duna, a Tisza, az Ipoly és a Körösök teljes szakaszán. Két autó ütközött a Budafoki úton a Hengermalom útnál, a baleset két sávon okoz forgalmi akadályt. Kamionsorba hajtott egy kisbusz a nagylaki határátkelőnél, a balesetben egy ember meghalt, 16-an megsérültek. Kanadai gyilkosokat fogtak el az NNI nyomozó Budapesten, a pár a gyanú szerint megölt egy 39 éves férfit Hamiltonban. Ma és holnap lehet átvenni a Magyarország–Portugália meccsre szóló, védettséget igazoló karszalagot. A karszalagot az adott meccs előtt a Papp László Budapest Sportarénánál, a Groupama Arénánál és a Városligetben lehet átvenni. MLSZ: mindenki időben töltse le a belépőjegy meglétét igazoló euro 2020 alkalmazást.