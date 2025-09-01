Keresés

Belföld

Elképesztő botrány: Hadházy Ákos pedofil politikust támogatott - hat év börtön a volt LMP-s K. Gábornak

2025. szeptember 01., hétfő 16:00 | Origo.hu

Sokkoló ügy rázta meg a közéletet: K. Gábort, az LMP egykori politikusát hat év börtönre ítélték egy 13 éves kisfiúval elkövetett szexuális visszaélés és gyermekpornográfia miatt. A pedofil férfi Hadházy Ákos támogatásával kampányolt, aki most kínos csendben lapít. Ez az ellenzék erkölcsi mércéje?

  • Elképesztő botrány: Hadházy Ákos pedofil politikust támogatott - hat év börtön a volt LMP-s K. Gábornak

Botrányos részletek láttak napvilágot az LMP egykori politikusának, K. Gábornak az ügyében. A Kaposvári Törvényszék hat év börtönbüntetésre ítélte a férfit, amiért 2023 februárjában egy 13 éves kisfiúval fajtalankodott, kihasználva hatalmi helyzetét – derült ki a Magyar Nemzet beszámolójából. A pedofil politikus, aki korábban a somogyi közélet ismert szereplője, önkormányzati képviselő és parlamenti képviselőjelölt volt, az LMP színeiben indult, és támogatói között tudhatta Hadházy Ákost, az ellenzék egyik hangos vezéralakját. Az ügyészség a büntetés és a közügyektől eltiltás súlyosbításáért fellebbezett, K. Gábor pedig továbbra is rács mögött van.Hadházy Ákos kínos szerepe

K. Gábor 2014-ben a Negyedik Köztársaság Párt (4K!) jelöltjeként mérettette meg magát, majd 2017-ben már az LMP mutatta be jelöltjeként – Hadházy Ákos támogatásával. Amikor a botrány kirobbant, Hadházy hisztérikusan reagált az Origo megkeresésére, érdemi válaszok helyett próbálta eltolni magától az ügyet. Most azonban, hogy a bíróság kimondta az ítéletet, Hadházy hallgatása több mint beszédes. Az ellenzéki politikus, aki előszeretettel vádolja másokat erkölcsi alapon, most nem magyarázza, miért támogatta egy pedofil bűnöző kampányát.Hogyan hálózta be az áldozatot?

A vád szerint K. Gábor 2022 decemberében egy családtagon keresztül ismerkedett meg a 13 éves kisfiúval. A férfi bizalmi kapcsolatot épített ki a gyerek családjával, a szülők pedig azt hitték, hogy a politikus a fiú tanulmányait segíti. Ehelyett K. Gábor visszaélt a befolyásával: 2023 februárjában az autójába csalta a kiskorút, egy félreeső helyre hajtott, és ott fajtalankodott vele. A történtek mély sebet ejtettek az áldozaton és családján.Miért hallgat az ellenzék?

Az ügy hatalmas felháborodást keltett, ám az ellenzéki média és Hadházy szövetségesei mélyen hallgatnak. Vajon miért nem emelnek szót, amikor egy általuk támogatott politikus ilyen súlyos bűncselekményt követett el? A közösségi médiában már most forrnak az indulatok: Hadházy Ákos és az LMP erkölcsi hitelessége a tét.

 

Teljes cikk az ORIGO oldalán olvasható.

Fotó: Czerkl Gábor

