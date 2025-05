Éljen május 1.? – A baloldal elengedte a munkások ünnepét

Megosztás itt:

Kialudni látszik a majálisi tűz a baloldalnál, míg tavaly a DK–Párbeszéd–MSZP-trió még a „legnagyobb ellenzéki szövetség” majálisára hívta az embereket, hogy együtt ünnepeljék hazánk európai uniós csatlakozásának 20. évfordulóját,

idén már csak a szocialisták ünneplik a munka ünnepét.

Az MSZP a Városligetbe várja a nagyérdeműt, hogy együtt küzdjenek a „magyar melósokért”. Az eseményen a párt munkahelyvédelmi akciótervet is hirdet, amellyel „átfogó, az érintetteket bevonó, számukra valódi segítséget jelentő munkát indít el”. A programok 11 órakor kezdődnek, és felszólal többek között Komjáthi Imre pártelnök, Gurmai Zita, Korózs Lajos,

de olyan régi motorosok is színpadra lépnek, mint Szekeres Imre, az első Gyurcsány-kormány honvédelmi minisztere és Veres János, korábbi pénzügyminiszter, aki a progresszív piacgazdaságról fog beszélni.

A szocialistákon kívül a Mi Hazánk is tart majálist, hagyományosan a Bikás parkban. A reggel 9 órakor kezdődő, egész napos rendezvényen meg lehet hallgatni Csath Magdolnát, a párt EP-képviselőjét, majd Toroczkai László pártelnök lép színpadra.

A Thürmer Gyula vezette Munkáspárt sem feledkezik meg a majálisról, a párt a Kodály köröndre várja a híveit reggel fél 10-re meghirdetett nagygyűlésére.

A Momentum kitart Hadházy Ákos és a káosz mellett, a liberális párt elsején is a Kossuth téren tüntet,

ahol most a „kínai arcfelismerő rendszert engedélyező technofasiszta törvény visszavonását” követelik. A hirdetmény szerint Hadházy eredetileg tilosban járt volna, és az Erzsébet hídra szervezte volna a demonstrációt, nyilván, hogy ismét megkeserítse a Budapesten élők napját, ám végül a „hívek” leszavazták, hogy a gyűlést a betiltott helyen hirdesse meg. – Azt azért érdemes tudni, hogy a nagygyűlés után – ha van rá spontán akarat – törvényesen tovább is vonulhatunk. Jól kell viszont érteni: bárhol is vagyunk és bármit is teszünk,

a siker csak attól függ, hogy hányan leszünk – közölte a botrányban reménykedő Hadházy Ákos.

A Jobbik sem tart már majálist, pedig régi, nemzeti radikális korában nekik sikerült a legtöbb ember kimozdítani május elsején. A párt 2019-ben szervezett utoljára majálist a Hajógyári szigeten, akkor a Mi Hazánk rendezvénye mellett próbálta népszerűségét növelni a Jobbik, nem túl nagy sikerrel.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: Havran Zoltán