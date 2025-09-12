Eljárás indult a Partizán Rendszerkritikus Tartalomelőállításért Alapítvánnyal szemben - derült ki egy az NMHH weboldalán megjelent írásból. A Média Hatóság azt tisztázná, hogy a baloldali aktivista Gulyás Márton Partizán című műsorában Aranyosi Péterrel készült médiatartalom megsértette-e a közösségekkel szembeni kirekesztés tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezést.
Belföld
Eljárást indított az NMHH a Partizán ellen Aranyosi Péter roma kisebbséget megbélyegző kijelentései miatt + videó
2025. szeptember 12., péntek 12:00 | HírTV