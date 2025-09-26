Eljárási hiba miatt megúszta a terrorizmus vádját a Hamász-barát rapper – De Orbán Viktor kitiltotta! + videó
2025. szeptember 26., péntek 19:20
| Hír TV
Hatalmas felzúdulás: eljárási hiba miatt felmentették a Kneecap északír rapcsapat egyik tagját, akit a Hezbollah terrorszervezet zászlójának lengetésével vádoltak. A győztesként távozó rapper ezután arról beszélt, hogy az elnyomás igája alatt nyögnek. Az együttest Magyarországról már korábban kitiltották a zéró tolerancia miatt, miután Orbán Viktort gyalázták.
Egy müncheni bíróság ötévi börtönbüntetésre ítélt pénteken első fokon egy szélsőbaloldali nőt, mert egyéb vádak között tavaly Budapesten többedmagával súlyos testi sértést okozott olyan embereknek, akiket szélsőjobboldalinak véltek.
Az Alapjogokért Központ vezetője kimondta a legdurvább vádakat a Szőlő utcai ügyről: Szánthó Miklós szerint a rágalomhadjárat egyetlen célja volt, hogy ELFEDJÉK, hogy Magyar Péter Tisza Pártjának adóemelési, rezsicsökkentést lebontó tervei ráégtek a politikusokra! Részletek arról, hogyan "dobták be a hazugságokból felépített légvárat" a valódi botrány leplezésére.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A Magyar Honvédség H225M típusú forgószárnyasa hajtóműhiba miatt hajtott végre kényszerleszállást Pápa közelében, Adásztevel és Nagytevel között! A gép az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlatról tartott Szolnokra. A helyszínt katonák biztosítják, és azonnal megkezdődött a vizsgálat: miért hibásodott meg a csúcsmodern technika a gyakorlat közepén?
Háromezer új munkahely és a világ legmodernebb technológiája érkezett Debrecenbe! Orbán Viktor a BMW-gyár átadóján hangsúlyozta, hogy a harminc éves magyar-német együttműködés új mércét állít a hatékonyságban. A miniszterelnök szerint a siker kulcsa az, hogy "nem szabad elzárkózni", hanem a rugalmas iparra kell törekedni.
Orbán Viktor a magyar energiafüggőségről beszélt: a tengerpart hiánya miatt csak vezetéken keresztül lehetséges a nyersanyagok szállítása. A miniszterelnök szerint ha elzárják az orosz kőolaj és földgáz útját, a magyar gazdaság teljesítménye négy százalékkal csökken! A kormányfő kijelentette: világos, mi a magyar érdek, és eszerint járnak el.