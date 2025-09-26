Eljárási hiba miatt megúszta a terrorizmus vádját a Hamász-barát rapper – De Orbán Viktor kitiltotta! + videó

Donald Trump: Orbán Viktor remek ember, aki közeli barátom és nekik most nagyon nehéz + videó

Donald Trump elkente a kritikusok száját: "Megértem, miért nem tud Magyarország függetlenedni az orosz olajtól!" + videó

Az Alapjogokért Központ vezetője kimondta a legdurvább vádakat a Szőlő utcai ügyről: Szánthó Miklós szerint a rágalomhadjárat egyetlen célja volt, hogy ELFEDJÉK, hogy Magyar Péter Tisza Pártjának adóemelési, rezsicsökkentést lebontó tervei ráégtek a politikusokra! Részletek arról, hogyan "dobták be a hazugságokból felépített légvárat" a valódi botrány leplezésére.

Egy müncheni bíróság ötévi börtönbüntetésre ítélt pénteken első fokon egy szélsőbaloldali nőt, mert egyéb vádak között tavaly Budapesten többedmagával súlyos testi sértést okozott olyan embereknek, akiket szélsőjobboldalinak véltek.

A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.

Kapcsolódó tartalmak

Rendkívüli kényszerleszállás - Pilótahősök mentették meg a helikoptert Pápa mellett A Magyar Honvédség H225M típusú forgószárnyasa hajtóműhiba miatt hajtott végre kényszerleszállást Pápa közelében, Adásztevel és Nagytevel között! A gép az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlatról tartott Szolnokra. A helyszínt katonák biztosítják, és azonnal megkezdődött a vizsgálat: miért hibásodott meg a csúcsmodern technika a gyakorlat közepén?

Orbán Viktor: Világszenzáció gurult le a debreceni gyártósorról – Ez a magyar gazdaság jövője + videó Háromezer új munkahely és a világ legmodernebb technológiája érkezett Debrecenbe! Orbán Viktor a BMW-gyár átadóján hangsúlyozta, hogy a harminc éves magyar-német együttműködés új mércét állít a hatékonyságban. A miniszterelnök szerint a siker kulcsa az, hogy "nem szabad elzárkózni", hanem a rugalmas iparra kell törekedni.