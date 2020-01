Eljárás indult a Röszkén elfogott migránsok ellen

22. alkalommal tartja meg évértékelő beszédét Orbán Viktor február 16-án a Várkert Bazárban - értesült a Magyar Nemzet. A miniszterelnök a hagyományoknak megfelelően elemzi az ország helyzetét, beszél az elért eredményekről és a következő időszak kormányzati feladatairól. Működött a határvédelmi rendszer, amikor illegális bevándorlók próbáltak meg áttörni a magyar határon Röszkénél - jelentette ki Pintér Sándor belügyminiszter, miután ülésezett Orbán Viktor miniszterelnök részvételével a migrációs munkacsoport. Senki nincs már szökésben a röszkei határátkelőnél a Magyarországra betört migránsok közül - jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója Magyarország élőben című műsorunkban. Bakondi György kiemelte: fiatal férfiak szervezett, erőszakos áttörést kíséreltek meg, ami helyismerettel rendelkező bűnözői tevékenységre utal. Megerősítik az ideiglenes biztonsági határzárat Röszkénél, illetve újabb gyorstelepítésű mozgáskorlátozókat telepítenek oda, ahol migránsok akartak betörni az országba - mondta a Belügyminisztérium közbiztonsági főigazgatója. Lehetnek újabb áttörési kísérletek a déli határszakaszon - mondta a Hír TV-nek Georg Spöttle. A biztonságpolitikai szakértő szerint ezért szükség van titkosszolgálati eszközök bevetésére is. Rasszista, kereszténygyűlölő kijelentései miatt lemondásra szólítja fel a DK-s Niedermüller Pétert Erzsébetvárosban a Fidesz. Csütörtökön délután 5 órára tüntetést is szerveznek az Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal elé és várják azokat, akik kiállnak önmagukért, Magyarországért és a keresztény Európáért. Házkutatást tartottak a kispesti önkormányzat jegyzői hivatalában - tudta meg a Magyar Nemzet. Vitál Márton, a kispesti jegyzőt helyettesítő aljegyző a lapnak elmondta: a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai a házkutatás során iratokat foglalt le az Almavirág tér 2015-ös felújításával kapcsolatban. Gyöngyöspata a Soros-hálózat politikai és pénzszerző akciója - mondta a Fidesz frakciószóvivője. Halász János úgy fogalmazott: ha valóban a segítségnyújtás volna a pert elindító, Soros által pénzelt alapítvány szándéka, akkor támogatnák, hogy oktatással, szakképzéssel, fejlesztéssel segítse őket a kormány. Megkezdődött az építkezés a balatonfüredi Füred Camping területén, ahol mintegy 2 milliárd forintból egy 142 hajó fogadására alkalmas kikötői fejlesztéssel új turisztikai megállópontot létesítenek. Mintegy 11 ezer hektárnyi új erdő létrehozásához járulhat hozzá a közeljövőben a Vidékfejlesztési program - az elmúlt években közel 6500 hektáron valósultak meg telepítések - írta a Magyar Nemzet. MNB: Budapesten nominálisan 18,9 százalékos éves lakásár-emelkedés volt megfigyelhető 2018 és 2019 harmadik negyedéve között, ami jelentős lassulás a 2018 második és 2019 második negyedéve között mért 24,4 százalékos növekedési ütemhez képest. KSH: A tavaly október-decemberi 3 hónapos időszakban, azaz a negyedik negyedévben, a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 520 ezer volt, 38 ezerrel több, mint egy évvel korábban. Eredményesen zárta Magyarország a magas kamatozású dollárkötvények visszavásárlását, a tranzakcióval a következő években több mint 42 milliárd forint kamatmegtakarítást ér el az állam - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter. A Külgazdasági és Külügyminisztérium sem belföldön, sem külföldön nem tud koronavírus-fertőzésben érintett magyar állampolgárról - közölte Szijjártó Péter miniszter. Mentő vitte kórházba a budapesti Liszt Ferenc repülőtérről egy Kínából érkező gép elsőtisztjét - tudta meg a Magyar Hang. A tisztet leszálláskor egy orvos megvizsgálta, de koronavírus gyanúja nem merült fel. Négyre emelkedett Németországban és Franciaországban is a bizonyítottan koronavírussal fertőzöttek száma. 132-re emelkedett Kínában a tüdőgyulladást okozó koronavírus miatt elhunytak száma, azaz egy nap alatt további 25 beteg halt meg - adta hírül a kínai egészségügyi hatóság. Ausztrál kutatóknak elsőként sikerült laboratóriumi körülmények között előállítaniuk az új típusú koronavírust Kínán kívül - írja a BBC hírportálja. Az ausztrál szakemberek megosztják eredményeiket az Egészségügyi Világszervezettel annak reményében, hogy ez segíthet a fertőzöttek diagnosztizálásában és kezelésében. A magyar emberek döntő többsége nemzetállamokra épülő erős Európát szeretne - mondta Varga Judit igazságügyi miniszter Brüsszelben. Ideiglenesen beszüntette a határátkelést a Kínával szomszédos három orosz régió, az orosz turistairodák pedig leállították a kínai csoportok fogadását. Túlfűtött, bekiabálásokkal és vádaskodásokkal tarkított ülésen ismertette prioritásait a horvát elnökség az Európai Parlament LIBE Bizottságában. Azzal vádolták a horvát hatóságokat, hogy több esetben megvertek, sokkolóval fenyegettek menedékkérőket. Hidvéghi Balázs fideszes európai parlamenti képviselő kezdeményezésére írásban fog tiltakozni az Európai Néppárt a LIBE bizottság ülésvezetésében tapasztalt „kirívó szabálytalanság" miatt. Több mint 1400 migránst szállítottak el a francia hatóságok egy sátortáborból Párizs északi részén, és azt ígérik, hogy valamennyi táborhelyet végleg felszámolják. Sokan meghaltak iszlám szélsőségesek támadásában Burkina Faso északi részén fekvő Silgadji településen. Kétállami megoldást javasolt Donald Trump amerikai elnök a palesztin-izraeli konfliktus rendezésére. Jeruzsálem Izrael egy és oszthatatlan fővárosa marad - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban, ahol a Benjamin Netanjahu izraeli kormányfővel tartott közös sajtókonferenciát. Az amerikai elnök bejelentései a közel-keleti béketervre vonatkozóan agresszívek, Jeruzsálemre vonatkozó javaslata pedig képtelenség - mondta a Gázai övezetet uraló palesztin Hamász szervezet egyik tisztségviselője. Nem mondhatunk le a katalán köztársaság létrehozásáról - jelentette ki Oriol Junqueras, a börtönbüntetését töltő volt katalán elnökhelyettes Barcelonában, a katalán parlament vizsgálóbizottságának ülésén. Harmincöt év börtönbüntetésre ítéltek egy pedofil férfit Ausztráliában, aki 47 fiút molesztált szexuálisan - közölte a délkelet-ausztráliai Victoria állam bírósága. Tűz oltásában segédkező katonai helikopter okozott újabb bozóttüzet Ausztráliában. A gépnek a leszállást jelző reflektora lobbantott lángra kiszáradt füvet a főváros közelében. Határzár tiltott átlépése miatt öt migráns ellen indult büntetőeljárás, miután kedd hajnalban Röszkénél, a közúti határátkelőhely kerítésén át illegálisan jutottak be Magyarország területére - tájékoztat a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság. 22 év fegyházra súlyosította a Debreceni Ítélőtábla annak a férfinek a büntetését, aki 2018 nyarán börtönből való eltávozása alatt ölte meg barátnőjét. Hosszan tartó, súlyos betegségben 75 éves korában elhunyt Kaló Sándor egykori válogatott kézilabdázó, a magyar férfiválogatott korábbi szövetségi kapitánya. Férfi kosárlabda Bajnokok Ligája: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely - Brindisi (olasz) 93:83 Női kosárlabda Euroliga: Gdynia (lengyel) - Sopron Basket 67:77 A februári Európa-bajnoki selejtezők után távozik posztjáról Ivkovics Sztojan, a férfi kosárlabda-válogatott szövetségi kapitánya. Megszakította útját és visszatért a szárazföldre Rakonczay Gábor, aki az általa tervezett és épített speciális SUP-pal a világon elsőként próbálja átevezni az Atlanti-óceánt egy ilyen, kabin nélküli vízi járművel.