Elítélték az iraki nőt, aki hamis iratokkal akart utaztatni egy kiskorút

A migráció Európára és Afrikára gyakorolt hatásairól, valamint a keresztényüldözésről volt szó Orbán Viktor miniszterelnök és etióp keresztény vezetők tárgyalásán Budapesten, a Karmelita kolostorban. A migráció támogatása, menedzselése helyett az elvándorlás megelőzése a magyar kormány célja - mondta Azbej Tristan államtitkár. Anonim betegbiztosítási kártyát kapnak a migránsok Berlinben - erről beszélt a kormányfő belbiztonsági főtanácsadója a Hír TV Magyarország élőben című műsorában. Bakondi György elmondta, hogy az érintettek a névtelen taj-kártyával ingyen használhatják a német egészségügyi ellátást – ez a főtanácsadó szerint jogellenes, és egy újabb olyan döntés, amely ösztönzi a bevándorlást. Magyarország biztonsági helyzete stabil - emelte ki Benkő Tibor honvédelmi miniszter az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának ülésén. Az idén alapítása 75. évfordulóját ünneplő Kereszténydemokrata Néppárt szellemi öröksége, az értékrend, amit alapítói létrehoztak, ma is iránymutató - mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. A jövő évi adócsomag - a kormány által elfogadott családvédelmi és gazdaságvédelmi akcióterv céljaival összhangban - segít megőrizni az elmúlt években elért eredményeket - mondta Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára. Átfogó költségvetési módosító javaslatot nyújt be a Párbeszéd az oktatásról, a családtámogatásokról és az egészségügyről, továbbá beterjeszt egy úgynevezett „Budapest-csomagot” is 160 milliárd forint értékben – közölte Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke. A Pénzügyminisztérium 3,6 milliárd forinttal támogatja az idei diákmunka programot - mondta Marczinkó Zoltán munkaerőpiacért és vállalati kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár az M1-en. Tegnap tévesen állítottuk azt, hogy Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár betiltaná az iskolákban a kidobós nevű labdajátékot. Novák Katalin azt mondta a Bayer show-ban, hogy „Ez a liberalizmusnak egy tipikusan jó megnyilvánulása, hiszen valamilyen formában mindenbe bele lehetne kötni, de nem gondolom, hogy a kidobós játékot be kellene tiltani.” Az államnak szerepet kell vállalnia az 5G hálózatok infrastruktúrájának kiépítésében - mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter az 5G Koalíció plenáris ülésén és konferenciáján. A Magyar Nemzeti Bank már eddig is sokat tett Kína és Magyarország kapcsolatainak erősítéséért, és folyamatosan a magyar-kínai pénzügyi és gazdasági együttműködés szorosabbra fűzésén dolgozik - mondta Patai Mihály, a jegybank alelnöke. A kormány elkötelezett a magyar-lengyel barátság iránt, amelynek ápolása nemzeti önazonosságunk része - mondta Illés Boglárka ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár. Közösségi jogot sért a gyakorlatilag kizárólag külföldieket terhelő autópályadíjak németországi bevezetése - mondta ki ítéletében az Európai Bíróság. Amennyiben a gazdasági kilátások nem javulnak, szükség lehet a pénzpolitika további lazítására - mondta Mario Draghi, az Európai Központi Bank elnöke. Carles Puigdemont volt katalán elnök európai parlamenti mandátumát betöltetlennek nyilvánította a spanyol központi választási bizottság, miután a politikus nem jelent meg az új képviselők hivatalos eskütételi ceremóniáján Madridban. A spanyol parti őrség 292 illegális migránst mentett ki a Földközi-tengeren, akik Észak-Afrika partjairól Európába próbáltak átkelni. Emberkereskedők fogságából szabadítottak ki tizenegy, prostitúcióra kényszerített nőt Spanyolországban, az ügyben spanyol és ukrán állampolgárokat is letartóztattak - áll a spanyol rendőrség közleményében. Összesen 128 ember, köztük katonák ellen adott ki országos elfogatóparancsot az izmiri és a konyai főügyészség azzal a gyanúval, hogy az érintettek kapcsolatban álltak a 2016. július 15-i puccskísérletért felelőssé tett gülenista hálózattal. Szíria nem akar háborút Törökországgal - jelentette ki Valíd Moallem szír külügyminiszter Pekingben. Donald Trump amerikai elnök este a floridai Orlandóban indítja meg újraválasztási kampányát. Az amerikai kormány bejelentette, hogy a migránsválság miatt végleg megvonja az anyagi támogatást Salvadortól, Guatemalától és Hondurastól. Az amerikai hatóságok a jövő héten megkezdik az illegális migránsok millióinak kitoloncolását az Egyesült Államokból - közölte Donald Trump amerikai elnök Twitter-bejegyzésében. Donald Trump amerikai elnök elrendelte további ezer amerikai katona Közel-Keletre küldését - jelentette be Patrick Shanahan. A Pentagon vezetője „légi, haditengerészeti és szárazföldi fenyegetésekkel” indokolta a döntést. Michelle Bachelet, az ENSZ emberi jogi főbiztosa követelje a venezuelai politikai foglyok szabadon engedését a héten tervezett caracasi látogatása során - hangsúlyozta Alfredo Romero, a Foro Penal nevű venezuelai jogvédő szervezet elnöke. Megerősített biztonsági intézkedések mellett temették el Mohamed Murszit, Egyiptom megbuktatott államfőjét, aki rosszul lett az ellene szóló egyik per tárgyalásán, majd kórházba szállítása közben meghalt. 6-os erősségű földrengés következtében tizenketten meghaltak és 125 ember megsérült a délnyugat-kínai Szecsuan tartományban. Legkevesebb 15-en meghaltak és hárman eltűntek, amikor elsüllyedt egy személyszállító komp Indonézia partjainál. Újabb tanúk meghallgatását indítványozzák a Hableány-katasztrófában sértetti képviselőként eljáró ügyvédek, akik a vízbe esett emberek mentésében részt vevő hajósokat tervezik beidéztetni – írja a Magyar Nemzet. Nemcsak gondatlanság miatt terheli a felelősség a Viking Sigyn kapitányát, hanem azért is, mert nem kellő mértékben nyújtott segítséget- közölte a Hableányt üzemeltető Panoráma Deck Kft. oldalán sértetti képviselőként fellépő ügyvédek egyike az M1-en. Kirabolt egy férfi egy üllői bankot, a pénzzel gyalogosan menekült el a helyszínről - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. Kigyulladt egy idősotthon egyik szobája Ózdon, egy idős férfi életét vesztette. Különösen nagy kárt okozó csalás, valamint ügyvédi visszaélés bűntette miatt emeltek vádat 6 ember ellen, akik hitellel terhelt ingatlanok közvetítése során 163 sértettnek több mint 3 milliárd forint kárt okoztak - közölte Ibolya Tibor fővárosi főügyész. Ezen a héten az ország 436 településén és hét budapesti kerületben, összesen százezer hektáron folytatódik a szúnyoggyérítés - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Márton Anna bronzérmet nyert női kardban a düsseldorfi vívó Európa-bajnokság nyitónapján. Dósa Dániel, Mészáros Tamás és Németh András is sikerrel vette a csoportmérkőzéseket a düsseldorfi vívó Európa-bajnokság férfi tőr egyéni versenyében. A francia rendőrség őrizetbe vette Michel Platinit, az Európai Labdarúgó Szövetség korábbi elnökét.