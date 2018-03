Elítéli a miniszterelnök ünnepi fenyegetését a teljes ellenzék

„Mi szelíd és derűs emberek vagyunk, de nem vagyunk se vakok, se balekok. A választás után természetesen elégtételt fogunk venni, erkölcsi, politikai és jogi elégtételt is.”

Harcot hirdetett és leszámolást ígért a miniszterelnök a nemzeti ünnepen megtartott beszédében a Kossuth téren.

Az MSZP–Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje szerint a változást akaró emberek megfenyegetése csak a diktatúrákra jellemző. „Azt mondta Orbán Viktor, hogy aki nincs velünk, az ellenünk van. Pontosan tudjuk, hogy kik mondták ezeket a szavakat. Azt is pontosan tudjuk, hogy ilyen mondatokat a mai világban is csak diktátorok mondanak. Csak diktátorok fenyegetik az ellenzéket politikai és jogi szankciókkal. Csak Erdogan és Putyin mond ilyeneket manapság. Azok a vezetők, akikkel olyan bájosan szokott csevegni a miniszterelnök. Az a miniszterelnök, aki Brüsszelbe háborúzni megy, Törökországba, Oroszországba és Kínába pedig baráti látogatásra” – mondta Karácsony Gergely.

„Ez az ember már nem az”

Vona Gábor, a Jobbik elnöke Grósz Károlyhoz, a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának egykori elnökéhez hasonlította Orbán Viktort. „Utoljára Grósz Károly fenyegette meg az embereket 1988-ban hatalmi pozícióból, de még ő sem egy nemzeti ünnepen, hanem egy pártgyűlésen. Nehéz napirendre térni most efölött, és magam sem tudom, hogy kikre gondolt a miniszterelnök, de azt hiszem, mindenki magára veheti, aki nem fideszes. Az is tanulságos, hogy hogyan reagálnak a Fidesz szimpatizánsai. Bízom abban, hogy a józanabb gondolkodású polgári, konzervatív, keresztény Fidesz-szimpatizánsok is érzik, hogy ez az ember már nem az, akinek ők annak idején a bizalmukat adták” – emelte ki a miniszterelnök-jelölt.

Szigetvári Viktor, az Együtt miniszterelnök-jelöltje szerint a kormányfő polgárháborút hirdetett március 15-i beszédében. „A haza mindig egyszerre van ellenzékben és kormányon, a haza mindig sokszínű. Szent Istvántól tanulva sokszínű, és nem tudunk úgy tekinteni akár a fideszes támogatókra, akár az itt, nem messze tőlünk szerdán békemenetelőkre, hogy ők is részei a magyar politikai közösségnek. Ebben az országban a Fidesz hirdetett hideg-polgárháborút, ő készül polgárháborús uszítással fenyegetni politikai ellenfeleit és támogatóit. Ezt súlyosan elutasítjuk. A miniszterelnököt más ellenzéki pártokkal közösen megverjük” – emelte ki.

Simicska, kritikus média, civil szervezetek

Vészüzemmódba kapcsolt a kormányzati propaganda és a magyar miniszterelnök is – ezt már Lakner Zoltán mondta a Hír TV Egyenesen című műsorában. A politológus szerint a miniszterelnök beszédében több ellenséget is megnevezett. „Konkrétan üzent Simicska Lajosnak, konkrétan üzent a vele kritikus médiának, konkrétan üzent azoknak a civil szervezeteknek, amelyek őt bírálni merik. Ez egy elég világos, leszámolásról szóló üzenet, meg üzenet arra vonatkozóan is, hogy ha veszítek, nem fogom békésen átadni a hatalmat” – vélekedett a politológus.

Az ellenfelekkel való jogi és politikai leszámolás nem példa nélküli, Vlagyimir Putyin orosz elnök és Recep Tayyip Erdogan török államfő is előszeretettel súlyt le a törvény erejével a vele szemben kritikus ellenzéki politikusokra és a sajtómunkásokra.