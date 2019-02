Elismerte Magyarország fejlődését az Európai Tanács

MAGYARORSZÁG ÉRDEKE, HOGY DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK ÚJRA NYERJEN MONDTA ORBÁN VIKTOR KORMÁNYFÕ A FIDESZ-KDNP BALATONALMÁDI FRAKCIÓÜLÉSÉN. ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK: A KORMÁNY LEGFONTOSABB FELADATA, HOGY A CSALÁDVÉDELMI AKCIÓTERVET JOGSZABÁLYOKBA FOGLALJA. ORBÁN VIKTOR: MAGYARORSZÁG CÉLJA, HOGY A VILÁG JELENTÕS GAZDASÁGI HATALMAI ÉRDEKELTEK LEGYENEK HAZÁNK GAZDASÁGI SIKERÉBEN FIGYELÕ. VONA GÁBORT ÉS SZÁVAY ISTVÁNT MA TANÚKÉNT HALLGATJA KI A BÍRÓSÁG KOVÁCS BÉLA EGYKORI JOBBIKOS EP-KÉPVISELÕ BÜNTETÕPERÉBEN. MINTEGY 13 MILLIÓ FORINT KÁRT OKOZTAK A BÉKÉS DEMONSTRÁCIÓT HIRDETETT TÜNTETÕK TAVALY DECEMBERBEN A FÕVÁROSI KOSSUTH TÉREN — MAGYAR NEMZET. KÉT LÉPÉSBEN EMELEI DOLGOZÓI BÉRÉT IDÉN A TESCO, A LEGALACSONYABB FIZETÉS BRUTTÓ 197 EZER FT-RA NÕ. HÜLYÉNEK ÉS „FAR-HÁT KOMMANDÓNAK” NEVEZTÉK A NYUGDÍJASOKAT EGY ÚJABB KISZIVÁRGOTT HANGFELVÉTELEN A JOBBIK VEZETÕI MAGYAR NEMZET. NÉMETH SZILÁRD HONVÉDELMI ÁLLAMTITKÁR: HA KELL, TÖBB EZER KATONA INDULHAT A HATÁRRA - MAGYAR NEMZET. GULYÁS GERGELY MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETÕ MINISZTER: KIZÁRÓLAG A KORMÁNYPÁRTOK AKADÁLYOZHATJÁK MEG A KÉNYSZERBETELEPÍTÉST. KOCSIS MÁTÉ: A BRÜSSZELI BEVÁNDORLÁSPÁRTI TERVEK LESZNEK A FIDESZ ÉS A KDNP FRAKCIÓÜLÉSÉNEK FÕ TÉMÁI. EMMI: NEM LEHET KÜLÖN DÍJFIZETÉSHEZ KÖTNI A SZÜLÕK GYERMEKÜK MELLETTI TARTÓZKODÁSÁT A KÓRHÁZAKBAN. TARTALMI ÉS FORMAI HIBÁKAT TALÁLTAK A MÁRKI-ZAY PÉTER HIVATALA ÁLTAL BENYÚJTOTT KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETBEN HÓDMEZÕVÁSÁRHELYEN. ELLENSZAVAZAT NÉLKÜL DÖNTÖTT A MONETÁRIS TANÁCS AZ ALAPKAMAT 0,90 SZÁZALÉKON TARTÁSÁRÓL - KÖZÖLTE A MAGYAR NEMZETI BANK. 5 SZÁZELÉKKAL NÕTT A MAGYAR GDP 2018-BAN KÖZÖLTE A KSH. AZ MNB ÖTMILLIÓ FORINTRA BÍRSÁGOLTA AZ MKB BANKOT PÉNZFORGALMI SZABÁLYSÉRTÉS MIATT. HÁROM NAGY MÉRETÛ, IPARI ÜZEMRE ALKALMAS, "VANDÁLBIZTOS" LCD-MONITOR SEGÍTI AZ UTASOK TÁJÉKOZTATÁSÁT A BUDAPESTI DÉLI PÁLYAUDVARON. KÉT IPARI GYÁRTÓ ÜZEMET ADTAK ÁT KÉT VAJDASÁGI MAGYARLAKTA TELEPÜLÉSEN A MAGYAR KORMÁNY GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL. ELÕREHALADÁST ÉRT EL MAGYARORSZÁG A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA ELLENI KÜZDELEM TERÉN 2018-BAN - KÖZÖLTE AZ EURÓPA TANÁCS. AZ EURÓPAI PARLAMENT TÁMOGATJA A KÜLFÖLDI BEFEKTETÉSEK ÁTVILÁGÍTÁSÁT A STRATÉGIAI ÁGAZATOKBAN. THERESA MAY: A KORMÁNY NEM TÖREKSZIK A KILÉPÉS HALASZTÁSÁRA. NATO-FÕTITKÁR: OROSZORSZÁG ÉLJEN AZZAL A LEHETÕSÉGGEL, HOGY MÉG VISSZATÉRHET AZ INF-SZERZÕDÉSHEZ. PEKINGBEN MEGKEZDÕDÖTT A KÍNAI-AMERIKAI KERESKEDELMI TÁRGYALÁSOK ÚJABB, KÉTNAPOS FORDULÓJA. DONALD TRUMP ELSÕ KAMPÁNYMENEDZSERE SZÁNDÉKOSAN HAZUDOTT AZ FBI-NAK ÁLLAPÍTOTTA MEG EGY SZÖVETSÉGI BÍRÓ. SZAÚD-ARÁBIA IS FELKERÜLHET A PÉNZMOSÁSBAN ÉS TERRORFINANSZÍROZÁSBAN ÉRINTETT ORSZÁGOK EU-S FEKETELISTÁJÁRA. KÉTNAPOS NEMZETI GYÁSZT HIRDETETT AZ ÉSZAK-MACEDÓN KORMÁNY A SZERDAI BUSZBALESETBEN ELHUNYT 14 EMBER EMLÉKÉRE. LEÁLLÍTJA AZ AIRBUS A VILÁG LEGNAGYOBB UTASSZÁLLÍTÓ GÉPE, AZ A380-AS GYÁRTÁSÁT - JELENTETTE BE AZ AIRBUS-CSOPORT VEZÉRIGAZGATÓJA. BEJUTTATJA VENEZUELÁBA A KÜLFÖLDI SEGÉLYSZÁLLÍTMÁNYOKAT FEBRUÁR 23-ÁN AZ ELLENZÉK KÖZÖLTE JUAN GUAIDÓ ÖNJELÖLT ÁLLAMFÕ. ROBBANTÁSOS TÁMADÁS ÉRT EGY FÉLKATONAI GÉPKOCSIOSZLOPOT KASMÍR INDIA URALTA RÉSZÉN, LEGKEVESEBB 10-EN MEGHALTAK ÉS 35-EN MEGSEBESÜLTEK. AZ EU-NAK ÖSZTÖNÖZNIE KELL AZ ORVOSI KANNABISZ HASZNÁLATÁT - RÖGZÍTETTÉK EP-KÉPVISELÕK ÁLLÁSFOGLALÁSUKBAN. KIBERTÁMADÁS MIATT TELJESEN LEÁLLT MÁLTA MÁSODIK LEGNAGYOBB BANKJA. MIKE POMPEO: A NYUGATI DEMOKRÁCIÁKNAK MEG KELL AKADÁLYOZNIUK AZ OROSZ TÁMADÁSOKAT - JELENTETTE KI SZERDÁN LENGYELORSZÁGBAN. MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS AMERIKAI REPÜLÕGÉP-HORDOZÓ RONCSAIT TALÁLTÁK MEG A CSENDES-ÓCEÁN MÉLYÉN. NYOLCVAN ÉVES KORÁBAN ELHUNYT TANDORI DEZSÕ KOSSUTH-DÍJAS ÍRÓ, KÖLTÕ, MÛFORDÍTÓ, INTERMEDIÁLIS GRAFIKUS, A NEMZET MÛVÉSZE. KÜLFÖLDI ÚTRA HIVATKOZVA NEM JELENT MEG ÉS NEM TETT TANÚVALLOMÁST KÓKA JÁNOS, AZ SZDSZ KORÁBBI ELNÖKE A BUDAHÁZY-ÜGY TÁRGYALÁSÁN. BETONHÍDNAK CSAPÓDOTT EGY AUTÓ A PÁKOZDRA VEZETÕ ÚTON KISFALUDNÁL, EGY EMBER SÚLYOSAN MEGSÉRÜLT. 60 MILLIÓ FORINTNYI KOKAINT PRÓBÁLT BECSEMPÉSZNI AZ ORSZÁGBA BARZÍLIÁBÓL EGY 30 ÉVES BRAZIL NÕ, A NAV PÉNZÜGYÕREI ÁTADTÁK A RENDÕRÖKNEK A LISZT FERENC REPÜLÕTÉREN. KÖZLEKEDÉSI TÁBLÁNAK HAJTOTT EGY AUTÓ MÉNFÕCSANAKON, A SOFÕR A HELYSZÍNEN MEGHALT. AZ FELÚJÍTOTT ÚJPEST-KÖZPONT METRÓMEGÁLLÓBAN ÉS ANNAK KÖRNYÉKÉN FOLYTATÓDIK A 3-AS METRÓ FÜSTPRÓBÁJA CSÜTÖRTÖKÖN - KÖZÖLTE A BKV.