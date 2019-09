Elismerte a Párbeszéd, hogy a párt elnökségi ülésén készült a Karácsony-felvétel

Újraválasztották Orbán Viktor miniszterelnököt a Fidesz elnökévé. Orbán Viktor miniszterelnök kiemelte, az elmúlt harminc évben mindig minden nehézségből ki tudott lábalni a Fidesz és ezért van most fenn, a liberális baloldal pedig ezért van lenn. A miniszterelnök közlése szerint nagyon jól halad a Fidesz generációs megújulása. Orbán Viktor elmondta, 30 éves munkával sikerült létrehozni egy egy új és valódi államelméleti modellt, egy kereszténydemokrata államot. Orbán Viktor: Megegyezésre kell jutni Európa két fele között, de ennek világos feltételei vannak, például az, hogy nekünk jogunk van a keresztény szabadság törvényei szerint berendezni az életünket! Az ellenzéknek 300 polgármesterjelöltje van, míg a Fidesznek 1200 - hívta fel rá a figyelmet Kósa Lajos a párt önkormányzati kampányfőnöke a Fidesz-kongresszuson. Az ellenzék teljes alkalmatlansága és kilátástalansága áll szemben hozzáértő emberek sokaságával az októberi önkormányzati választáson - jelentette ki Kósa Lajos. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter értékelése szerint a mögöttük hagyott kilenc év az ország rendszerváltoztatás utáni történetének legsikeresebb időszaka. A kongresszus újraválasztotta alelnöknek Novák Katalint, Kubatov Gábort és Németh Szilárdot, a tisztségről leköszönő Gulyás Gergely helyére pedig Kósa Lajost választották meg. Továbbra is a migráció a legnagyobb biztonsági kockázat Európa, így Magyarország számára is, és így a terrorizmus veszélye sem múlt el - jelentette ki Németh Szilárd, a Fidesz vasárnap újraválasztott alelnöke, honvédelmi államtitkár. Magyarország és az Európai Unió történelmének legsikeresebb politikai konstrukciójának nevezte a Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt szövetségét Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a nagyobbik kormánypárt tisztújító kongresszusán. Csődben lévő országot vettünk át, mára stabil növekedési pályára állítottuk az országot - fogalmazott Varga Mihály pénzügyminiszter. Az ellenzék a parlamenti mindennapok részévé tette a provokációt, a ripacskodást és a trágárságot - erről a Fidesz frakcióvezetője beszélt a párt kongresszusán. Kocsis Máté hangsúlyozta: a baloldali pártok elvtelenül összefognak és bármit megtesznek egymásnak egy kis hatalomért cserébe. A bevándorláspárti erők bosszúból nem akarják engedni, hogy Trócsányi László személyében olyan ember kerüljön az Európai Bizottságba, aki aktív szerepet játszott Magyarország határainak megvédésében - mondta Kovács Zoltán államtitkár a Magyar Rádióban. Hétfőn újra tárgyal az EP jogi bizottsága Trócsányi Lászlóról - mondta Deutsch Tamás a Nyolcas című műsorunkban. A fideszes EP-képviselő leszögezte: az EP jogi szakbizottsága által leszavazott biztosjelöltet - mint fogalmazott - a balliberális bevándorláspárti erők hadteste akarja megsemmisíteni. Nem tartja jó dolognak a Karácsony Gergelyről kiszivárgott hangfelvételt a Fidesz önkormányzati kampányfőnöke. Kósa Lajos a Bayer show-ban azt mondta: senkinek nem jó az, hogy Karácsony Gergely tudtával összefogtak Zuglóban a bűnözők a maffiózókkal és most ezt a csapatot a főváros nyakára akarja hozni. Németország jelentősen megerősíti a szövetségi rendőrség jelenlétét határain az illegális bevándorlók és embercsempészek kiszűrése végett - mondta Horst Seehofer német belügyminiszter a Bild am Sonntag című lapnak. Összetűzések voltak a rendfenntartók és a demonstrálók között szombaton Toulouse-ban és Montpellierben a kormányellenes sárgamellényes tüntetők újabb megmozdulásain. A hatóságok öt embert őrizetbe vettek. Boris Johnson brit miniszterelnök szerint jó esély van arra, hogy London megállapodásra jusson a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszeréről az Európai Unióval, de a kapitulációs törvény gyengíti a brit kormány tárgyalási pozícióit. Busz és teherautó ütközött össze a kelet-kínai Csiangszu tartományban, a balesetben legkevesebb 36 ember veszítette életét - jelentette a Hszinhua kínai állami hírügynökség. Halált okozó testi sértés miatt nyomoz a rendőrség egy Óbudán holtan talált nő ügyében - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Öt, a Budakeszi Erdészet elkerített vadászterületén talált vaddisznóból mutatták ki az afrikai sertéspestis vírusát - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. Október 1-től november közepéig változik a Gyermekvasút menetrendje, néhány napig pedig a teljes vonalon szünetel a forgalom pályakarbantartás miatt - közölte a Mávinform. Csőhíd építése miatt teljes útzár van a 26-os út kazincbarcikai szakaszán hétfő reggel 5 óráig. Rasovszky Kristóf hivatalosan is megnyerte a nyíltvízi úszók világkupa sorozatát. Az MTK 2:1-re legyőzte a vendég Nyíregyháza Spartacust a labdarúgó NB II 10. fordulójában. Férfi kézilabda Bajnokok Ligája: MOL-Pick Szeged - SG Flensburg-Handewitt (német) 24:24 Férfi vízilabda Eurokupa: ZF-Eger - Montpellier (francia) 16:5; PannErgy-Miskolci VLC - Solaris Sibenik (horvát) 11:5 Labdarúgó NB I: Kaposvár - Diósgyőri VTK 2:0; ZTE FC- Paksi FC 3:1; Mezőkövesd Zsóry - Budapest Honvéd 1:2; Debreceni VSC - Puskás Akadémia FC 1:2 1500 méteres távon a férfiaknál Liu Shaoang, míg a nőknél Lockett Deanna győzött a rövidpályás gyorskorcsolyázók országos bajnokságán.