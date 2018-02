Elios-ügy: összejátszottak a közvilágítási tenderekre pályázó cégek

Csak látszólag voltak függetlenek – ez is kiderül az OLAF-jelentésből, a 24.hu legújabb cikke szerint. Az összes Elios-ügyben érintett településen kikéri az MSZP az unió csalás elleni hivatalának a jelentését. Közben LMP országgyűlési képviselője szerint Kecskeméten is az Elios Zrt. végezte a közvilágítás korszerűsítését és itt is felmerül a szervezett bűnözés gyanúja.

Csak látszólag voltak függetlenek, valójában összejátszottak a különböző városok közvilágítási tendereire pályázó cégek. Ez is kiderül az OLAF-jelentésből, a 24.hu legújabb cikke szerint. Zalaegerszegen például két cég ajánlatát ugyanazon a számítógépen írták. A cél az volt, hogy felsrófolják a tervezett beruházás árát, és még több uniós támogatást lehessen igényelni rá.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A zalai megyeszékhelyen is gyakorlatilag az Eliosra írták ki 2013-ban a közvilágítási tendert, amelyet meg is nyert a Tiborcz Istvánhoz köthető cég. A megyeszékhelyt akkoriban Gyutai Csaba vezette, aki most a budai Vár gondnoka. Egy tavaly novemberi vizsgálat az általa vezetett mindkét nonprofit kft.-nél súlyos szabálytalanságokat talált, és az is kiderült, hogy egy olyan budai lakásban lakik, amelyet a Várgondokság Kft. újított fel 5 millió forintból.

MSZP: kötelesek kiadni

Az összes Elios-ügyben érintett településen kikéri az MSZP az unió csalás elleni hivatalának a jelentését. A miniszterelnök vejéhez köthető, csalásgyanús beruházások dokumentumait egyelőre csak Szolnokon kapták meg a szocialisták. Zalaegerszegen a képviselő-testület a jegyzőre tolta döntést, ő viszont az ügyészségre vár. A párt alelnöke a Legfőbb Ügyészség épülete előtt azt mondta: kötelesek kiadni az iratokat.

– Zalaegerszegen, Kecskeméten, Szekszárdon, Vácon, Hatvanban, Hódmezővásárhelyen sajtótájékoztatón fogják követelni az MSZP–Párbeszéd képviselői ugyanazt, hogy kapják meg az iratokat. Azt látjuk, hogy milyen szánalmasan próbálja néhány önkormányzat ezt megakadályozni. Innen hívnám fel valamennyi érintett jegyzőnek a figyelmét, hogy hivatali visszaélést követ el, aki a megválasztott önkormányzati képviselőnek, önkormányzatot érintő szerződés dokumentumait nem adja át. Erre mindenki figyeljen, mert ők jogvégzett emberek, pontosan tudják, hogy azzal, hogy mindenben kiszolgálják a gazdát, nem biztos, hogy saját magukra nézve jót cselekednek – hangsúlyozta a Gőgös Zoltán.

Intézményesített korrupció

Kecskeméten is az Elios Zrt. végezte a közvilágítás korszerűsítését és itt is felmerül a szervezett bűnözés gyanúja az LMP országgyűlési képviselője szerint. Bár a kecskeméti közgyűlésben a Fidesz leszavazta, hogy nyilvánosságra hozzák az ügyben készült Olaf-jelentést, de a polgármester az ellenzéki képviselőinek megígérte hogy a jövőhéten beletekinthetnek a közbeszerzési dokumentumokba. Kecskeméten az elmúlt hetekben több közlekedési baleset is történt, amiért a helyiek szintén a gyenge minőségű közvilágítást teszik felelőssé.

„Az intézményesített korrupciónak amit a Fidesz hozott be Magyarországra, ez egy nagyon jellemző része, hogy kiderült, hogy ugyanazon a számítógépen írták az egymással egyébként versengő árajánlatokat. Ez egyértelműen szervezett csalásra utal. Ez a szervezett bűnözésnek egy válfaja. Itt a hűtlen kezelés is ugyanúgy fölmerül. Számos olyan korrupciós tényállás fog megállnia bíróságon, hogy ha valaha Polt Pétert a választók segítségével sikerül kiebrudalni abból a pozícióból, ahol érdemtelenül bebetonozódott” – mondta a városban tartott sajtótájékoztatóján Vágó Gábor csütörtökön.