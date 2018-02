Elios-ügy: Lázár személyesen kért segítséget Tiborcztól

MEGNEVEZTE AZ ELIOS-ÜGY FÕSZEREPLÕIT AZ UNIÓ CSALÁS ELLENI HIVATALA. LÁZÁR JÁNOS: AZ OLAF-JELENTÉS EGY BRÜSSZELBÕL INDÍTOTT TÁMADÁS A MAGYAR KORMÁNY ELLEN. LÁZÁR JÁNOS SZEMÉLYESEN KERESTE MEG TIBORCZ ISTVÁNT, HOGY CÉGE SEGÍTSEN HÓDMEZÕVÁSÁRHELY KÖZVILÁGÍTÁSI GONDJAIN. HÓDMEZÕVÁSÁRHELYEN MÉG A VÁLASZTÁS ELÕTT KIOSZTJÁK A NYUGDÍJASOKNAK A 10 EZER FT-OS ERZSÉBET-UTALVÁNYOKAT. HÓDMEZÕLÁZÁRHELY FELIRATÚ TÁBLÁK LEPTÉK EL AZ ALFÖLDI VÁROST, AZ AKCIÓ MÖGÖTT A MOMENTUM ÁLL. GUARDIAN: MIKÖZBEN ORBÁN TÁMADJA AZ EU-T, KÖRE UNIÓS PÉNZEN GAZDAGODIK. A MAGYAR VÁLASZTÓK 59 SZÁZALÉKA NEM HISZ ABBAN, HOGY A HAZAI CIVILEK SEGÍTENÉK A SOROS-TERV MEGVALÓSÍTÁSÁT. BELSÕ POLITIKAI HARC EREDMÉNYÉNEK TARTJA FODOR GÁBOR, HOGY NEM Õ, HANEM BÕSZ ANETT KERÜLT FEL AZ MSZP-PÁRBESZÉD VÁLASZTÁSI LISTÁJÁRA. MSZP: FODOR GÁBOR MEGOSZTÓBB SZEMÉLYISÉG, MINT BÕSZ ANETT EZÉRT KERÜLT FEL A LISTÁRA. SAJÁT PLAKÁTTÖRVÉNYÉT JÁTSZOTTA KI, A TAVALYI LISTAÁRON HIRDETÕ FIDESZ - 24.HU. LMP: KORMÁNYRA KERÜLÉSÜK ESETÉN NYILVÁNOSSÁGRA HOZNÁK A LETELEPEDÉSI KÖTVÉNYBIZNISZ HÁTTERÉT. JOBBIK: AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK AZ ÖSSZES ELLENZÉKI PÁRTOT EGY KALAP ALÁ AKARJA VONNI. SZAKSZERVEZET: CSÜTÖRTÖKÖN FOLYTATÓDIK AZ ÖNKORMÁNYZATI DOLGOZÓK SZTRÁJKJA. MÁR 84 PÁRTOT VETT NYILVÁNTARTÁSBA AZ NVB. KÖZEL 30 EZER BETEG VÁR MÛTÉTRE AZ ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYBEN. VAN OLYAN KÓRHÁZ, AHOL TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSRE CSAK 2020-RA VAN IDÕPONT. 250 MILLIÓS UNIÓS TÁMOGATÁST NYERT EL NÖVÉNYI NORBERT ALAPÍTVÁNYA, MELYNEK KURATÓRIUMÁBAN OTT ÜL A FIDESZES SIMONKA GYÖRGY BIZALMASA IS. VÁRHATÓAN 2023-RA KÉSZÜL EL A BUDAPEST-BELGRÁD VASÚTVONAL ÁTÉPÍTÉSE PORTFOLIO.HU. FEBRUÁR 15-IG JELENTKEZHETNEK A DIÁKOK A MÁJUS-JÚNIUSI ÉRETTSÉGI VIZSGÁKRA. DONALD TRUMP ÁLTAL MENESZTETT GORKA SEBESTYÉN MÁR NEM SZEREPEL A RENDÕRSÉG KÖRÖZÉSI LISTÁJÁN. NASA: A TRUMP-KORMÁNYZAT PRIVATIZÁLNÁ A NEMZETKÖZI ÛRÁLLOMÁST. TRUMP: AZ IZRAELI TELEPES POLITIKA "KOMPLIKÁLJA" A BÉKEFOLYAMAT REMÉNYEIT. VÁDAT EMELT HARVEY WEINSTEIN ELLEN NEW YORK FÕÜGYÉSZE. A BENYÚJTOTT KERESETBEN SZEXUÁLIS ZAKLATÁSSAL VÁDOLJÁK A FILMMOGULT. TÖBB SZÁZAN DOLGOZNAK A MOSZKVA MELLETTI REPÜLÕGÉP-KATASZTRÓFA HELYSZÍNÉNEK ÁTKUTATÁSÁN. A NYOMOZÓK A TERRORTÁMADÁS LEHETÕSÉGÉT MÁR KIZÁRTÁK. TILTÓLISTÁRA TETTÉK AZ ELLENZÉKI POLITIKUS, NAVALNIJ WEBOLDALÁT EGY TÉNYFELTÁRÓ VIDEÓ MIATT. BRIT LAP - SOROS GYÖRGY: TRAGIKUS HIBA NAGY-BRITANNIA KILÉPÉSE AZ EURÓPAI UNIÓBÓL. 6 BRIT TURISTA VOLT AZON A HELIKOPTEREN, AMELY A GRAND CANYONBA ZUHANT, KÖZÜLÜK HÁROM ÉLETÉT VESZTETTE. EGÉSZ NAPRA LEZÁRTÁK LONDON EGYIK REPÜLÕTERÉT VILÁGHÁBORÚS BOMBA MIATT. JAVASLATOT TESZ A NEMZETI FRONT FRANCIA POPULISTA PÁRT NEVÉNEK MEGVÁLTOZTATÁSÁRA A FORMÁCIÓ ELNÖKE, MARINE LE PEN. LEZUHANT EGY IZRAELI VADÁSZGÉP, MIKÖZBEN A LÉGIERÕ IRÁNI CÉLPONTOKAT TÁMADOTT SZÍRIÁBAN. BÁRMILYEN TÁMADÁS ELLEN MEGVÉDI MAGÁT IZRAEL - JELENTETTE KI BENJAMIN NETANJAHU MINISZTERELNÖK. EDDIG 177 NOROVÍRUSOS FERTÕZÉST REGISZTRÁLTAK A PHJONGCSHANGI TÉLI OLIMPIÁN. HATVANEZER OTTHON MARADT ÁRAM NÉLKÜL AUSZTRÁLIÁBAN VIHAROK MIATT. TÖBB MINT 88 MILLIÁRD DOLLÁRRA VAN SZÜKSÉG IRAK ÚJJÁÉPÍTÉSÉHEZ. OROSZLÁNOK MARTAK HALÁLRA EGY ORVVADÁSZATTAL GYANÚSÍTHATÓ FÉRFIT EGY DÉL-AFRIKÁBAN. HÉT EMBER MEGHALT, 70 MEGSEBESÜLT A HAVAZÁS MIATT JAPÁNBAN. LEGALÁBB 18-AN MEGHALTAK, 60-AN MEGSÉRÜLTEK, MIUTÁN OLDALÁRA BORULT EGY BUSZ HONGKONGBAN. 77 ÉVES KORÁBAN ELHUNYT BOJTÁR ENDRE MÛFORDÍTÓ. FELTÖRTÉK AZ AUTÓJÁT, ÉS ELVITTÉK A LAPTOPJÁT SZÜCS GÁBOR SZOMBATHELYI MSZP-S POLITIKUSNAK BUDAPESTEN A CHÁZÁR ANDRÁS UTCÁBAN. VADÁSZBALESETBEN MEGHALT EGY 48 ÉVES HAJTÓ A BÁCS-KISKUN MEGYEI HAJÓSON. 49 HATÁRSÉRTÕT TARTÓZTATTAK FÖL PÉNTEKTÕL VASÁRNAPIG AZ ORSZÁG TERÜLETÉN A RENDÕRÖK. VÁDEMELÉSI JAVASLATTAL ZÁRTÁK LE A NYOMOZÁST EGY DEREKEGYHÁZI FÉRFIVAL SZEMBEN, AKI 50 INGATLANBA TÖRT BE. TÖBB MINT HETVEN ÉV UTÁN ELÕSZÖR LESZ LÁTHATÓ A SZÉPMÛVÉSZETI MÚZEUM FELÚJÍTOTT ROMÁN CSARNOKA. VÁDEMELÉST JAVASOLNAK EGY 25 ÉVES FÉRFI ELLEN, AKI A DÉLEGYHÁZI ÜDÜLÕBEN GARÁZDÁLKODOTT.