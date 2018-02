Elios: a kormány is megtámogatta közel egymilliárddal a lámpabizniszt

Csaknem egymilliárd forintot költöttek a magyar adófizetők pénzéből 14 gyanús közvilágítási projekt finanszírozására, ám erről az Elios-botrány kitörése után sem tájékoztatták a nyilvánosságot – írja a 24.hu.

A portál úgy tudja, a Miniszterelnökség több, 2013 környékén hirtelen megvilágosodott önkormányzat önrészét is kifizette a központi költségvetés terhére, így a településeknek semmibe sem került a túlárazott lámpacsere.

Kalocsán például az önrészre hitelt akart felvenni a város önkormányzata, ám ezt a terhet végül átvállalta a kancellária, még akkor, amikor az Elios neki sem látott a munkának.

„Kalocsa város önkormányzata viszont hitelt vett fel arra vonatkozóan, hogy ki tudja fizetni ezt a 85 milliós önrészt, amit, miután a Miniszterelnökségtől megjött a határozat, hogy átvállalja Kalocsa önkormányzatától, visszamondták ezt a hitelszerződést. Ezt a pénzt az adófizetőktől vették el, Kalocsa város lakóitól és a környék lakóitól. Ezt semmiképpen sem városunknak kellene fizetnie” – nyilatkozta Angeli Gabriella, az MSZP helyi önkormányzati képviselője.



DK: Az évszázad bűntette az Elios-ügy

A párt alelnöke, Varju László azt mondta: most már nemcsak Orbán Viktornak és a vejének a bűnössége merül fel, hanem Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszteré is, hiszen neki tudnia kellett, hogy a Miniszterelnökség csaknem egymilliárd forint közpénzt fizetett önrészként azon településeknek, amelyek ezt nem tudták volna előteremteni. A DK szerint az így kiépített rendszer egy valódi bűnszövetség.

„Újabb bűnrészesre derült fény a miniszterelnök vejének botrányában. Lázár János, a kormány második embere azt is megszervezte ebben az egész folyamatban, hogy azok az önkormányzatok, akik támogatást kaphatnak, azok az önrészt is megkapják az államtól. Ezért az állam részéről biztosított részhez is hozzáfért az Elios, így gyakorlatilag mindenki érdekelté vált abban, hogy ezt a bűnszövetséget fenntartsák és ilyen módon ezt a projektet lebonyolítsák. Ez a közvilágítás-fejlesztési program, amit itt lebonyolítottak, ez az évszázad bűntette” – fogalmazott Varju.