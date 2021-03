Elindult Orbán Viktor angol nyelvű honlapja

Képesek vagyunk-e az eddiginél is jobban összefogni egy, az életünket és szabadságunkat fenyegető erővel szemben, amely fájdalmat és halált hoz közénk? - tette fel a kérdést Áder János köztársasági elnök ünnepi beszédében. A mostani, rendhagyó körülmények ellenére is „lélekben együtt emlékezve”, levélben köszöntötte a világ magyarságát Orbán Viktor a magyar szabadság születésének napján. Az egyik nemzedék helytállása és hősiessége adja az erőt a következő nemzedéknek - közölte a miniszterelnök. Húsvéthoz is közeledve az újrakezdés, a feltámadás és a remény ígéretét hordozza az 1848-49-es forradalom és szabadságharc - mondta Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. Katonáink most az orvosok és ápolók, a gyógyszerészek és a tudósok, fegyvereink pedig az ágyúk helyett a vakcinák - közölte a KDNP március 15. alkalmából, az 1848-as szabadságharcot párhuzamba állítva a koronavírus-járvány elleni küzdelemmel. A kormány azért dolgozik, hogy végre eljöhessen az a nap, amikor visszakapjuk régi életünket - közölte Varga Judit igazságügyi miniszter. A koronavírus-járvány elleni győzelemhez ma is szükség van arra a hitre, elszántságra, közös akaratra, ami a márciusi ifjakat sikeressé tette - hangsúlyozta Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. Ma is az 1848 üzenete, hogy ha nagy túlerővel kell szembenézni, csak összefogással érhető el a cél - mondta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Közös videót adott ki a március 15-i ünnep tiszteletére a Fidesz fővárosi frakciója: a fideszes kerületek polgármesterei és Láng Zsolt, a fővárosi Fidesz frakcióvezetője. Magyarország kormánya a nemzeti ünnep, március 15. alkalmából Kossuth-, Széchenyi-, Magyarország Kiváló Művésze, Magyarország Érdemes Művésze és Magyarország Babérkoszorúja díjakat adományozott. Kossuth-nagydíjat kapott Mécs Károly a nemzet művésze, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész. 7706 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 524 196-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 131 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 17 083 főre emelkedett. Folyamatosan zajlik az oltás, már több mint 1 millió 334 ezer fő a beoltottak száma, ebből csaknem 399 ezren már a második oltását is megkapták. Magyarországon gördülékenyen és jól haladnak a koronavírus elleni oltások beadásával, semmi ok nincs arra, hogy ettől az oltási programtól eltérjenek - közölte György István, az országos oltási munkacsoport vezetője. Az Országgyűlés három napot ülésezik a következő két hétben. A képviselők kedden a kormány tagjait interpellálhatják, szerdán pedig a 25 év alatti fiatalok személyijövedelemadó-mentességéről szóló kormányzati javaslatot tárgyalhatják. Nem lehet a nemzeti identitás, szuverenitás sérelmével zsarolni - jelentette ki az igazságügyi miniszter a Kossuth Rádióban. Varga Judit arra utalt, hogy Magyarország és Lengyelország március 11-én keresetet nyújtott be az Európai Unió Bíróságához az uniós költségvetés védelmét szolgáló jogállamisági feltételrendszerről szóló uniós rendelet miatt. A lengyelek is osztják a magyarok szabadságszeretetét, a két nemzet ma is támogatja egymást, gondoskodva az egész közép-európai régió fejlődéséről és biztonságáról - jelentette ki Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő a magyar nemzeti ünnep alkalmából. Klaus Iohannis román államfő a magyar kisebbség Romániában betöltött szerepét méltatta, a harmonikus etnikumközi kapcsolatok fontosságát és az európai sorsközösséget hangsúlyozta „a magyar etnikumú román állampolgárokhoz” intézett március 15-i üzenetében. A világon 119,8 millió ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,6 millió, a gyógyultaké 67,9 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Oroszország olasz, spanyol, francia és német cégekkel állapodott meg a Covid-19 ellen kifejlesztett Szputnyik V gyártásáról, és kész megkezdeni a szállítást azokba az uniós országokba, amelyek engedélyezik e vakcina alkalmazását. Ausztriában lemondott tisztségéről Clemens Martin Auer fő oltási koordinátor. A visszalépés oka, hogy a hétvégén vált nyilvánvalóvá, Auer nem tájékoztatta a minisztert a Pfizer-Biontech oltóanyag plusz beszerzési lehetőségéről. Azok is kaphatnak Kínai oltást Szerbiában, akik nem regisztráltak, elég, ha személyi igazolványukkal és egészségügyi könyvecskéjükkel megjelennek az oltópontokon. Szlovéniában már a napi ingázókra is vonatkozik a karanténkötelezettség, ez alól mentesülnek azok, akik egy hétnél nem régebbi PCR-tesztet vagy gyorstesztet tudnak felmutatnia a határon. Ukrajnában csaknem 6800 új beteget jegyeztek fel, ami mintegy 2200-zal kevesebb a megelőző napinál, ennek viszont az az oka, hogy hétvégenként általában kevesebben fordulnak orvoshoz, és kevesebb tesztet végeznek. A francia kormány mintegy száz súlyos állapotban lévő koronavírusos fertőzött egészségügyi evakuálását tervezi a héten a Párizs körüli Ile-de-France régióból, miután a fővárosi intenzív osztályok majdnem beteltek. Meghaladta a hatezret a SARS-CoV-2 vírus okozta betegségben elhunytak száma Izraelben - jelentette a Jediót Ahronót című újság. Kínában már 64,98 millió dózist adtak be a hazai fejlesztésű koronavírus elleni oltóanyagokból - számolt be internetes kiadásában a China Daily című kínai pártlap. Hollandiában megkezdődtek a parlamenti választások. A szavazókat ezúttal három napon át várják az urnákhoz a koronavírus-járvány miatt bevezetett biztonsági intézkedések miatt. Drogcsempészetre kifejlesztett tengeralattjárót foglaltak le Spanyolországban. Az északkelet-kínai Belső-Mongóliából induló homokvihar érte el Pekinget, sárga homokkal lepve el a kínai fővárost. 275 határsértő ellen intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig - tájékoztat az Országos Rendőr-főkapitányság. BKV: Gallyazzák a fákat a fogaskerekű útvonalán a következő hetekben. A magyar férfi kardválogatott - Szilágyi Áron, Szatmári András, Gémesi Csanád, Decsi Tamás összeállításban - bronzérmet nyert a budapesti világkupaversenyen. Labdarúgó NB I: Mezőkövesd Zsóry FC - Budafoki MTE 2:1; Ferencvárosi TC - Paksi FC 5:2; Puskás Akadémia FC - MOL Fehérvár FC 1:0 Osztrák jégkorongliga: Hydro Fehérvár AV19 - Vienna Capitals 2:3