Elindult az első Börzsönyring kerékpárverseny

Száznál is többen indultak el az első Börzsönyring kerékpárversenyen a Dunakanyarban. A kilencven kilométeres, a hegységen átvezető körpályán most először lehet bejárni két keréken is a Börzsönyt. Az ország legritkábban lakott régiójában további fejlesztések várhatók: csaknem kétmilliárd forint jut majd a kerékpáros turizmusra

Elindult a mezőny az első Börzsönyring kerékpárversenyen. Az eseményre csaknem kétszáz regisztráció érkezett, és a kedvezőtlen időjárás ellenére is több mint százan álltak rajthoz a szobi startnál. A szervezők szerint ez is azt jelzi, hogy az aktív kikapcsolódás egyre népszerűbb Magyarországon.

"A szabadidőben sportolóknak az aránya az háromszorosára emelkedett 2010 óta, tehát sikerült azt a célunkat már részben elérni, hogy minél többen sportoljanak minél többen válasszák a szabadidejükben a testmozgásnak ilyen, vagy olyan lehetőségét."

- jegyezte meg Rétvári Bence, az EMMI parlamenti államtitkára.

A Börzsönyring kerékpárversenyhez a szervezők futóversenyeket is csatoltak, ahol főleg a gyermekek mérték össze erejüket. A kerékpársportot is többen űzik ma Magyarországon, mint 10 éve. Ehhez hozzájárul a sikeres magyar körverseny, a Tour de Hongrie népszerűsége is.

"Most is vannak kiemelkedő versenyzők. Reméljük, hogy a Giro-n is többen fognak indulni magyar versenyzők, és az egészen biztos, hogy az ilyen nagy rendezvények a gyerekek számára mintát teremtenek."

- mondta Tóth Árpád, a Magyar Kerékpáros Szövetség elnökségi tagja.

2020-ban Magyarországról indul majd a Giro D'Italia, az olasz kerékpáros körverseny, amelyet több száz millió néző követ minden évben a különböző tévécsatornákon.

Hír TV