2025. 08. 30. Szombat Rózsa napja
Belföld

Elindult a támogatott hitel programirodája + videó

2025. augusztus 30., szombat 20:09 | HírTV
Hitel

Már csak két nap és elindul az Otthon Start program. Közben már megkezdte működését a programiroda, amely a lakásfejlesztőknek ad tájékoztatást - hívta fel a figyelmet a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. Panyi Miklós elmondta: azok a beruházások, amelyekben legalább 250 lakás épül, és 70 százaléka megfelel a program feltételeinek, nemzetgazdaságilag kiemelt projektek lesznek.

