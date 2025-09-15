Elindult a szüret: kevesebb szőlő jut az őshonos fajtákból

Megosztás itt:

Az idén Európa számos borvidékét szélsőséges időjárás sújtotta, Magyarországon is vegyes a kép: országosan jó, de nem kiemelkedő termésmennyiségre számítanak a termelők, de egyes régiók – mint a Kunság – jelentős, húsz-harminc százalékos terméskiesést is elszenvedhetnek az aszály miatt.

Az évjárat így kiegyensúlyozott, de regionálisan eltérő képet mutat. A részletekről Varga Mátét, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa szakmaközi ügyekért felelős alelnökét, a móri Varga és Fia Pincészet tulajdonosát kérdezte a Magyar Nemzet.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!