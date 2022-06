Elindult a jelentkezés az NKI kiberbiztonsági kihívására

Megosztás itt:

Boross Tamás elmondta, hogy az idei verseny két okból is rendhagyó: a magyar kibervédelmi kihívásnak ezúttal egy Kiki nevű polip kabalaállata is van, emellett az idei verseny győztesei meghívást kapnak abba a tíztagú magyar csapatba, amely részt vesz a szeptemberben Bécsben megrendezendő Európai Kiberbiztonsági Kihíváson. Boross Tamás hozzátette: a verseny célja egy ütőképes magyar csapat összeállítása a bécsi európai bajnokságra, de fontosnak tartják azt is, hogy népszerűsítsék a szakmát.