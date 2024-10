Elindult a helyezkedés a baloldalon

Megosztás itt:

Újabb kilépési hullám indult meg a baloldalon, az elmúlt hetekben több önkormányzati képviselő is elhagyta politikai közösségét, de két országgyűlési képviselő is pártja elhagyása mellett döntött. Előbb Tordai Bence jelentette be, hogy kilép a Párbeszédből, mert a párt az EP-választáson a DK listáján indult, a múlt héten pedig Csárdi Antal jelentette be, hogy elhagyja az LMP-t, állítása szerint ugyanis bizonyítékokat látott arra, hogy Ungár Péter és Vitézy Dávid választási stratégiát egyeztetett Rogán Antallal. Csárdi döntésével az LMP országgyűlési frakciója is megszűnik, de a kilépési hullám összességében is tragikusan érinti a kis pártokat.

– A döntések morális oldala mellett egyéni érdekek is vannak, hiszen minden bizonnyal többen is visszatérnek majd idővel a politika színpadára, de felmérték, hogy saját pártjukban már nem fognak tudni érvényesülni – fogalmazott Nagy Ervin, aki szerint az olyan kis pártoknak, mint az LMP, a Párbeszéd, a Jobbik, esélyük sincs 2026-ban önállóan bejutni a parlamentbe.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!