Elindult a Baptista Szeretetszolgálat idei cipősdoboz-akciója

Ördög Nóra műsorvezető, a kezdeményezés támogatója elmondta, a 22 éve indult akciónak köszönhetően évente 50-60 ezer gyerek kap ajándékot.

Szilágyi Béla, a Baptista Szeretetszolgálat elnöke a megajándékozott családok kiválasztásáról elmondta, magánszemélyek is jelentkeznek náluk, és cégek, egyházi szervezetek is ajánlanak a figyelmükbe rászoruló családokat.

Pantl Péter, a Mol kommunikációs igazgatója kiemelte,

morális kötelessége egy nagyvállalatnak a példamutatás, ezért támogatnak már évek óta tehetséges, valamint beteg gyerekeket, és ezért építették be a Mohu visszaváltási rendszerébe is a támogatási lehetőséget.

Modla Zsuzsanna, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) oktatója azt mondta, a jól működő társadalom alapja az, ha az ember önmagán túllépve, másokra is gondolva tesz a közösségért, ugyanakkor az egyéni boldogságnak, jóllétnek is az egyik legfontosabb forrása a segítségnyújtás.

Az adományozásnak identitásépítő hatása is van, megerősít abban, hogy "jó emberek vagyunk"

- tette hozzá.

Siklósi Gergely olimpiai bajnok párbajtőrvívó, a cipősdoboz-akció támogatója elmondta, már tavaly is részt vett a kampányban, mert fontosnak tartja, hogy jó ügyek mellé álljon.

Ambrus-Tóth Ildikó négygyermekes anya arról beszélt, hogy családja évek óta részesül a cipősdoboz-ajándékokból, amelyeket a gyerekek nagyon várnak, és szép meglepetések szoktak benne lenni.

Ördög Nóra a gyűjtéssel kapcsolatban közölte, hogy

országszerte 400 helyszínen lehet leadni az dobozokat december 18-ig, valamint online is lehet csatlakozni az akcióhoz pénzösszeg adományozásával.

A dobozokat úgy kell becsomagolni, hogy a szervezet munkatársai még át tudják nézni a tartalmát, mielőtt egy családhoz kerül, továbbá meg kell jelölni rajta, milyen nemű és hány éves gyereknek szánt ajándékok vannak benne. Azt is kérik, hogy agresszivitásra késztető játékokat, romlandó ételeket, törékeny tárgyakat, gyógyszereket, valamint törött, nem használható játékokat ne tegyenek a csomagba - ismertette a műsorvezető.

A rendezvényen fellépett a Magna Cum Laude zenekar, amely szintén támogatja a kezdeményezést.

A cipősdoboz-akció részletei megtalálhatók a ciposdoboz.hu oldalon.