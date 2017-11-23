2017. november 23.,
csütörtök, Kelemen, Klementina napja

Elindulhat a lakáslottó

Hír TV

2017. november 23., csütörtök 12:52, frissítve: csütörtök 12:55

A 180 fős Central Nemzeti Otthonteremtési Közösség nyilvántartásba vételi kérelmét a jegybank hagyta jóvá.

A Nemzeti Otthonteremtési Közösség lényege, hogy a tagjai közösen gyűjtik megtakarításaikat, a felhalmozott pénzből negyedévente vásárolhatnak új építésű lakásokat a sorsolással kiválasztott tagok. Nekik a beköltözés után is fizetni kell a 10 vagy 15 éves időszak végéig, így a tervek szerint minden tag ingatlanhoz jut majd.

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