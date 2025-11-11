Gáncs Kristóf: "Ahogy évről évre nőtt az összefogás, úgy egyre többféleképpen lehetett adományozni és egyre többféleképpen lehet csatlakozni ehhez az összefogáshoz. Talán a legfontosabb a 1353-as adományvonal, hiszen ott ma már mindenki ott van a zsebében a telefon és egy hívással 500 forintot tud bárki adományozni. De lehet például a Tescoban adománykupont vásárolni, lehet a Bazilikánál az adventi vásárban perselybe dobni az adományt, illetve a segélyszervezet honlapján keresztül tetszőleges támogatást lehet nyújtani. Tehát azt gondolom, hogy tényleg aki akar az tud segíteni és még csak ki se kell mozdulnia otthonról."
Belföld
Elindította adventi adománygyűjtését az Ökumenikus Segélyszervezet + videó
2025. november 11., kedd 07:00 | HírTV