Belföld

Elindította adventi adománygyűjtését az Ökumenikus Segélyszervezet + videó

2025. november 11., kedd 07:00 | HírTV

A hír részleteiről Gáncs Kristóf, a szervezet ügyvezető igazgatója nyilatkozott.

  • Elindította adventi adománygyűjtését az Ökumenikus Segélyszervezet + videó

Gáncs Kristóf:  "Ahogy évről évre nőtt az összefogás, úgy egyre többféleképpen lehetett adományozni és egyre többféleképpen lehet csatlakozni ehhez az összefogáshoz. Talán a legfontosabb a 1353-as adományvonal, hiszen ott ma már mindenki ott van a zsebében a telefon és egy hívással 500 forintot tud bárki adományozni. De lehet például a Tescoban adománykupont vásárolni, lehet a Bazilikánál az adventi vásárban perselybe dobni az adományt, illetve a segélyszervezet honlapján keresztül tetszőleges támogatást lehet nyújtani. Tehát azt gondolom, hogy tényleg aki akar az tud segíteni és még csak ki se kell mozdulnia otthonról."

