Belföld

Elhúzódik a Flórián téri felüljáró felújítása + videó

2025. augusztus 14., csütörtök 15:00 | HírTV

Radics Béla a Fidesz-KDNP fővárosi képviselője a beruházásról adott beszélt.

  • Elhúzódik a Flórián téri felüljáró felújítása + videó

Radics Béla: ,,Az, hogy rendszeresen egy felújítás következtében meghal fél Budapest az most már unalmas, és most már mindennapi történet lett az, hogyha valahol egy sínfelújítás történik, vagy egy hídfelújítás, akkor az vele együtt jár, hogy egyébként a tőle kilométerekre lévő utcában is sorra állnak a dugók, ennek pedig az a következménye, hogy Budapest élhetetlen, azokban az időszakokban, amikor bármilyen jellegű felújítás zajlik Budapest közútjain, és ezt meg lehetne előzni akkor, hogyha a felújítást megelőzően kicsit gondosabb tervezés, és alternatívát tudnának biztosítani a közúti közlekedők számára is."

Óriási bejelentés: milliós támogatásokkal indul a kormány új lakásfelújítási programja

Botrányos adatok az ukrán menekültekről

A kárpátaljai Tisza sziget lehet az újabb bizonyíték Magyar Péter és az ukránok közötti kapcsolatra + videó

