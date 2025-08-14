Elhúzódik a Flórián téri felüljáró felújítása + videó

Megosztás itt:

Radics Béla: ,,Az, hogy rendszeresen egy felújítás következtében meghal fél Budapest az most már unalmas, és most már mindennapi történet lett az, hogyha valahol egy sínfelújítás történik, vagy egy hídfelújítás, akkor az vele együtt jár, hogy egyébként a tőle kilométerekre lévő utcában is sorra állnak a dugók, ennek pedig az a következménye, hogy Budapest élhetetlen, azokban az időszakokban, amikor bármilyen jellegű felújítás zajlik Budapest közútjain, és ezt meg lehetne előzni akkor, hogyha a felújítást megelőzően kicsit gondosabb tervezés, és alternatívát tudnának biztosítani a közúti közlekedők számára is."