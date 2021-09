Elhunyt tizenkét beteg, 873 új fertőzöttet találtak Magyarországon

Több százezren vettek részt az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus budapesti zárómiséjén - mondta a NEK sajtófőnöke. Ferenc pápa Szent István és Szent Erzsébet bátorságát és hitét emelte ki a zárómisén. Ferenc pápát katonai tiszteletadás mellett egyházi és állami delegáció fogadta, élükön Michael August Blume apostoli nunciussal, Erdő Péter bíborossal, esztergom-budapesti érsekkel, Veres Andrással, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével. Orbán Viktor miniszterelnök arra kérte Ferenc pápát budapesti találkozójukon, hogy ne hagyja elveszni a keresztény Magyarországot. Különleges ajándékot kapott a magyar kormánytól Ferenc pápa. A Halotti beszéd és könyörgés szövegét is tartalmazó, a 12. század végén keletkezett Pray-kódex díszmásolatát készítették el az Országos Széchényi Könyvtár szakemberei. A Budapest két partját összekötő Lánchídhoz hasonlította a keresztény és a zsidó közösségek testvéri kapcsolatát Ferenc pápa, aki egységet szorgalmazott az európai antiszemitizmus ellen a MEÖT és a zsidó közösségek képviselőivel tartott találkozón. Erdő Péter: hivatásunk, hogy híd legyünk a különböző kultúrák, vallások és nemzetek között. Piero Marini: a keresztény közösség Budapesten megmutatta valódi arcát. Dömötör Csaba: több millió embernek segítséget jelentő döntések születnek a nemzeti konzultáció alapján. Nyitrai Zsolt: 13. havi nyugdíjat és nyugdíjpémiumot kapnak a nyugdíjasok. Szerbiában szigorúbban ellenőrzik a koronavírus-járvány miatti előírások betartását. Brit sajtó: enyhülhetnek a Nagy-Britanniába beutazók tesztelési kötelezettségei. Több mint 120 ezren tüntettek szombaton Franciaország-szerte a koronavírus-járvány miatt bevezetett védettségi igazolás használata ellen, a fővárosból incidenseket is jelentettek a tüntetők és a rendőrök között. Hivatalosan is megkezdte működését az új tálib kormány. Párizs vonakodik elismerni Afganisztán újonnan létrejött tálib kormányát, és semmiféle kapcsolatot sem akar vele fenntartani - mondta Jean-Yves Le Drian francia külügyminiszter. A tálibok nem zárják ki a nőket az egyetemekről, de felszámolják a koedukált felsőoktatást. Ukrán válság - Két katona meghalt, több megsebesült a Donyec-medencei harcokban. Iránban tárgyalt a gazdasági kapcsolatokról az iraki kormányfő. Kényszerleszállás közben lezuhant egy L-410-es utasszállító repülőgép Szibériában, az Irkutszki területen, fedélzetén 16 emberrel. Legkevesebb négyen meghaltak. Őrizetbe vett az olasz rendőrség egy szomáliai menedékkérőt, akit azzal gyanúsítanak, hogy késsel megsebesített négy nőt és egy hatéves kisfiút a turisták által kedvelt Riminiben szombat este. Huszonhat illegális migránst akart a román embercsempész Ausztriába juttatni. Öt érmet, köztük három aranyat szereztek a magyar tornászok a törökországi Mersinben rendezett világkupaverseny szerenkénti döntőiben. A Majthényi Szabolcs, Domokos András kettős nyerte a spanyolországi Alteában rendezett vitorlázó Repülőhollandi-világbajnokságot. Hölle Martin egyéniben, illetve a magyar csapat - ifj. Dobrovitz Józseffel és ifj. Fekete Györggyel kiegészülve - megvédte címét a hollandiai Kronenbergben rendezett kettesfogathajtó-világbajnokságon. Daniel Ricciardo, a McLaren ausztrál pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Olasz Nagydíjat Monzában.