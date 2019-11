Elhunyt szeretteinkre emlékezünk

Mindaz, ami napjainkban az európai politikában, gazdaságban és kultúrában történik, lényegét tekintve nem egyéb, mint az identitásrombolók és identitásvédők küzdelmének a vetülete – mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke. Ma a Kereszténydemokrata Néppárt az egyetlen történelmi, kereszténydemokrata, keresztényszociális, és az egyetlen világnézeti párt a magyar politikai palettán - jelentette ki Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke az Országházban. A Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt szövetsége egy bajtársias szövetség - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a KDNP honlapjára feltöltött videóban. A bűnök nem akkor teljesednek be, amikor elkövetik azokat, hanem akkor, amikor elfelejtik - mondta az Országgyűlés elnöke az 1918-1919-es vörösterror áldozatainak emléket állító Nemzeti Vértanúk Emlékművének újraavatási ceremóniáján. A magyar posztkommunista ellenzék abszurd álszent, képmutató értelmezéseket hangoztat az orosz-magyar kapcsolatokról, és emögött egyértelműen politikai motiváció áll – mondta Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár. Az orosz elnök látogatásának egyik legfontosabb üzenete, hogy kiegyensúlyozott a kapcsolat Magyarország és Oroszország között - jelentette ki Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. November 15-ig döntsön a Fővárosi Közgyűlés a budapesti nagyberuházások sorsáról! - mondta Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a Mandiner.hu-nak adott videointerjújában. Hosszú Katinka is kiáll a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokság megtartása mellett. A két évvel ezelőtti hazai vizes világbajnokságon négy érmet nyerő úszónő Facebookon osztotta meg a Baji Balázs és atlétatársai által létrehozott posztot. Kövér László házelnök kezdeményezi Hadházy Ákos, valamint több fideszes képviselő tiszteletdíjának csökkentését, mivel a képviselők október 21-én megsértették az Országgyűlésről szóló törvény szabályait. A Fidesz kettős mércét alkalmaz, amikor Hadházy Ákost egy demonstrációért, több mint 300 ezer forintra, a vele szemben „csoportos garázdaságot” elkövető kormánypárti képviselőket pedig csak 50 ezer forintra büntetné - közölte Burány Sándor (Párbeszéd). Az ellenzék védi a védhetetlent Hadházy Ákos független képviselő ügyében, aki semmibe vette az Országgyűlés tekintélyét és minden szabályt megszegett a parlamentben - közölte Vejkey Imre, a KDNP frakcióvezető-helyettese. Burány Sándor továbbra is tagadja, hogy felismerné korábbi párttársát a kispesti korrupcióról szóló felvételeken. A térség országgyűlési képviselője már sokadik magyarázattal állt elő. Most az állítja: nem tudja milyen szert fogyaszthatott, de valamilyen befolyásoltság alatt állt az, aki a videón beszélt - Lackner Csabát a videó miatt az MSZP már kizárta a pártból. A NATO-tagállamok és Ukrajna a hivatalos határidő lejárta után elfogadták a magyar javaslatot a NATO-Ukrajna közös nyilatkozattal kapcsolatban - a kárpátaljai magyarok melletti kiállás meghozta az eredményét - közölte Szijjártó Péter miniszter. Közösségi jogot sértett a menekültkvóták elutasítása Magyarország, Csehország, és Lengyelország részéről - állítja Eleanor Sharpston, az Európai Bíróság főtanácsnoka. A magyar emberek számos alkalommal kifejezték, hogy nem kérnek a migránsok betelepítéséből. A Fidesz ezért arra kérte a kormányt, hogy bármilyen köntösben is álcázzák a nyomásgyakorlást, ne engedjen a migránskvóta ügyében. A távozóban lévő Európai Bizottság még mindig ragaszkodik a migránsok Magyarországra történő betelepítéséhez, a magyar kormány álláspontja változatlan: sem az egyszeri, sem az állandó kötelező kvótából nem kér Magyarország – mondta Völner Pál államtitkár. A magyar kormány elutasít mindenfajta általános bírálatot a jogállamiság helyzetére vonatkozóan, konkrétumok esetén azonban mindig kész választ adni a partnereinek - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Hágában. Az elmúlt 48 órában 790 migráns érkezett Görögországba a török határon keresztül a görög parti őrség adatai szerint. Görögországnak sürgősen javítania kell az égei-tengeri szigeteken tartózkodó menedékkérők helyzetén - jelentette ki görögországi látogatásán az Európa Tanács emberi jogi biztosa, Dunja Mijatovic. Újabb 663 millió eurót utal át az Európai Bizottság a Törökország területén tartózkodó menekültek ellátására - jelentette be a brüsszeli testület. A Munkáspárt kormányra kerülése esetén népszavazást írna ki a brit EU-tagságról, azzal a választási lehetőséggel, hogy Nagy-Britannia maradjon az Európai Unió tagja - mondta Jeremy Corbyn, a legnagyobb brit ellenzéki erő vezetője. Legkevesebb nyolcan meghaltak és harmincan megsebesültek, amikor autóba rejtett pokolgép robbant fel az északnyugat-szíriai Afrín zsúfolt piacán. Az Iszlám Állam terrorszervezet megerősítette vezére, Abu Bakr al-Bagdadi halálhírét, és kinevezte utódját Abi Ibrahim al-Hasemi al-Kurasi személyében. Az iraki tömegtiltakozások nyomására Ádil Abdel Mahdi miniszterelnök hajlandó lemondani, de csak azzal a feltétellel, ha a parlamenti pártszövetségek megállapodnak utódjának személyéről. Észak-Korea kilőtt két rakétát a Japán-tengerbe - közölte a dél-koreai hadsereg vezérkara. A japán védelmi minisztérium szerint a rakéták nem fenyegették Japán területét vagy felségvizeit. Újabb összecsapások törtek ki Hongkong központi kerületében, ahol több száz, maszkot viselő ember tüntettet, kihasználva Halloween ünnepét, hogy megkerülje a helyi kormányzat döntését, amely szerint tilos az arc eltakarása a tiltakozásokon. Jogerősen tizenkét év fegyházbüntetéssel sújtotta a Szegedi Ítélőtábla azt a férfit, aki 1997-ben, újév napján egy rablás során agyonlőtte egy békéscsabai áruház raktárvezetőjét - az elkövetőt húsz évvel később sikerült azonosítani. Fának ütközött és kigyulladt egy személygépkocsi Pusztaottlakánál – az autó vezetője életét vesztette. Átadták a forgalomnak az M7-es autópálya 20 kilométernyi felújított szakaszát Siófok térségében. MÁV: Jövő áprilistól várhatóan hat hónapig tart majd a Budapest—Cegléd—Szolnok elővárosi vasútvonal emelt szintű karbantartása, az utasoknak az egypályás közlekedés miatt hosszabb menetidővel kell számolniuk. A Vasas Óbuda női röplabdacsapata feljutott a Bajnokok Ligája főtáblájára, miután a magyar együttes a selejtező visszavágóján legyőzte az albán Partizani Tirana csapatát. A 76 kilogrammos Nagy Bernadett az ötödik helyen végzett a budapesti U23-as birkózó-világbajnokságon.