2017. december 31.,
vasárnap, Szilveszter napja

Elhunyt Szalay Gyöngyi olimpiai bronzérmes vívó

Hír TV

2017. december 30., szombat 20:48, frissítve: szombat 22:12

Meghalt Szalay Gyöngyi, hétszeres világbajnok, olimpiai bronzérmes vívó. A sportoló egy tapolcai díjátadón lett rosszul. A kiérkező mentők kétszer újraélesztették, de a kórházban már nem tudták megmenteni az életét. Szalay Gyöngyi 49 éves volt.

Hír TVvissza a címlapra
gyászvívásolimpiaSzalay Gyöngyi

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV

Legolvasottabb cikkek

1

Hír TV

Obama óva intette Harry herceget

2

Hír TV

Új helyszínt kell keresniük a budapesti ételosztásra

3

Hír TV

Száz juhot és két szamarat gázolt halálra a vonat

4

Hír TV

„Ennél már nincs lejjebb”

5

Hír TV

Nem bírta a sok csalást a Miniszterelnökség

6

Hír TV

Seszták városa az egyik fő nyertes, de Orbán felekezete is örülhet