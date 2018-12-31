2018. december 31.,
hétfő, Szilveszter napja

Elhunyt Seregély István nyugalmazott egri érsek

Hír TV

2018. december 31., hétfő 17:30

Elhunyt Seregély István nyugalmazott egri érsek –közölte az Egri Főegyházmegye. Seregély István teológiai tanulmányait Szombathelyen kezdte, majd Budapesten fejezte be. 1955-ben szentelték pappá. Szent II. János Pál pápa 1987-ben nevezte ki érsekké. 1990-től 2005-ig a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnöke volt. Seregély István 88 évet élt.

Hír TVvissza a címlapra

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV

Legolvasottabb cikkek

1

Hír TV

Felismeri őket? Értesítse a rendőrséget

2

Hír TV

Megvan az egyezség a minimálbérről

3

Hír TV

Varga Judit: A Sargentini-jelentés egy silány fércmunka

4

Hír TV

A legbátrabb kutyák sem képesek megbirkózni vele

5

Hír TV

Jelentős adócsökkentés jöhet

6

MTI

Agyonlőtte barátnőjét, annak gyermekeit és az anyját