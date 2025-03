Elhunyt Miske László Jászai-díjas színművész

Megosztás itt:

A tájékoztatás szerint eddig már 14 ezer részletfizetési kérelem érkezett a hivatalhoz.

A NAV-Mobilon benyújtott kérelmeket automatikusan - emberi közbeavatkozás nélkül - bírálja el a NAV, így az applikációban percek alatt megjelennek az engedélyezett részletfizetés adatai. A döntést tartalmazó határozatot jellemzően még aznap kézbesíti a NAV az ügyfél tárhelyére.

A NAV-Mobil - úgynevezett push üzenetben - figyelmeztet a részletfizetés előtti napon, hogy másnap esedékes a fizetés. A részletet befizetni szintén az adóhivatal applikációjában a legegyszerűbb - ismertették.

A gépjárműadó a NAV-Mobilos befizetés mellett idén is utalható a 10032000-01079160 számú, NAV belföldi gépjárműadó bevételi számlára, illetve a határozatban szerepelő fizetési linken is pillanatok alatt rendezhető. Utaláskor az adószámot, vagy az adóazonosító jelet kell feltüntetni a közleményben, és nem a rendszámot. A gépjárműadót idén is április 15-ig, egy összegben kell befizetni - tájékoztatott a NAV.