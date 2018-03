Elhunyt is kapott kampány SMS-t Tuzsontól

Lakossági fórum Kövér Lászlóval Gödön, gimnázium épül Veresegyházán – a többi között ezekről értesítette a politikus kampánycsapata az elhunytat. A Pest megyei 5-ös választókerületben korábban is voltak visszaélésekre utaló jelek.

Elhunytat is invitált fideszes lakossági fórumokra Tuzson Bence kampánycsapata, és még a helyi sikerekről is beszámoltak neki. Ezt egy olvasónk jelezte, aki a Pest megyei 5-ös számú választókerületben él – itt indul a választáson a kommunikációs államtitkár. A neve elhallgatását kérő asszony arról beszélt, férje két éve hunyt el, ám a telefonszámára a mai napig érkeznek kampány SMS-ek a Fidesztől: „a férjem két éve hunyt el, a telefonszámát megtartottam, mivel sok ismerős, barát csak ezt ismeri. Tavaly nyáron került a nevemre az előfizetés, de én ilyen célra nem adtam ki a telefonszámot, és a férjem sem szerette a Fideszt, úgyhogy róla sem tudom elképzelni, hogy megadta volna nekik. Fogalmam sincs, honnan van meg nekik a telefonszám, tőlünk biztosan nem kapták meg”.

Lakossági fórum Kövér Lászlóval Gödön, gimnázium épül Veresegyházán – a többi között ezekről értesítette a politikus kampánycsapata az elhunyt családját egykori mobilszámán. Emellett elküldték nekik Tuzson Bence facebookos kampányvideóját is, amelyben a fideszes államtitkár a helyi sikereiről számol be.

Kerestük a politikust, illetve munkatársait, hogy megtudjuk, honnan szerzik az adatokat az SMS-kampányhoz, és milyen gyakran frissítik azt. E-mailben nem reagáltak, telefonon pedig az egyik kollégája azt mondta, ő nem adhat információt az adatgyűjtésről és az adatbázisról, de visszahívást ígért – ez szerda délelőtt óta nem történt meg.

Csalásgyanú a körzetben

Érdemes megjegyezni, hogy ha már felmerül, hogy a kampány során visszaélhettek a személyes adatokkal, akkor gyaníthatóan az ajánlóívek körül sincs minden rendben. A Pest megyei 5-ös választókerületben az ismert pártok mellett több, vélhetően kamupárt is állított jelöltet. Nyilvántartásba vették Hannl Jánost A Haza Pártjából, Czoma Krisztinát az OP-ből, a SEM jelöltjét, Sebeők Saroltát, ezenkívül Fazekas Attila az Iránytű párt egyéni jelöltje lesz. Mellettük próbálkozott még öt hasonlóan ismeretlen párt is jelöltállítással, de ők nem jártak sikerrel.

Ismeretes: ahhoz, hogy valaki egyéni jelöltként indulhasson a választáson, legalább 500 támogatói aláírást kell összegyűjtenie. Ha ez sikerül, akkor a jelölt egyből egymillió forintos kampánytámogatást kap. Ha a pártnak sikerül elég jelöltet, és ezzel országos listát is állítani, akkor már százmilliós nagyságrendű támogatás ütheti a markát. Részben ez is lehet az indítéka annak, hogy sokan csalással próbálják összegyűjteni a szükséges ajánlásokat. Mivel a törvény szerint egy választó több pártnak is aláírhat, a legegyszerűbb egyszerűen átmásolni egymás íveiről az ajánlásokat. Mostanában számos ilyen hamisításra derült fény.

Megkerestük ennek kapcsán az illetékes választási irodát. Megkérdeztük, hogy érkezett-e hozzájuk bejelentés hasonló visszaélésekről, és ha igen, akkor megvizsgálták-e az ügyet. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a kerületben induló, vagy végül nyilvántartásba nem vett jelöltek hány aláírást adtak le. Válasz mindeddig nem érkezett.

A Jobbik helyi jelöltje korábban már feljelentést tett, ugyanis felfedezte saját adatait az IMA-A Mi Pártunk elnevezésű kamupárt ajánlóívein. Itt helyesen és teljes körűen szerepel Varga Zoltán Péter képviselőjelölt valamennyi, az ajánláshoz szükséges személyes adata, „az aláírás azonban nem tőle származik, a jelölttel, illetve megbízottjával Varga Zoltán Péter sosem találkozott, adatait nem ő adta meg, az ívet alá nem írta. A Jobbik jelöltje természetesen azonnal jelezte ezt a körülményt a választási irodának, az újabb dunakeszi csalás miatt feljelentést tett a Dunakeszi Rendőrkapitányságon” – közölte ennek kapcsán a Jobbik még március közepén.

A képviselőjelölt a Hír TV Online megkeresésére felidézte azt is, hogy hangfelvétel bizonyítja: az önkormányzat megbízásából gyűjtöttek aláírást Tuzsonnak és a Fidesznek Dunakeszin. „Ez a tevékenység egyébként az ívek leadási határideje után is folyt, ám ekkor már nem a hivatalos dokumentumra, hanem egy támogatói ívre gyűjtöttek aláírásokat Tuzson Bencének. Vélhetően ebből is építették az adatbázist” – tette hozzá Varga, aki szerint nagyon súlyos gyanút vet fel, hogy az önkormányzat beszállt a kampányba.

A Jobbik ebben az ügyben is feljelentést tett, az államtitkár azonban tagadta, hogy hivatali megbízásból gyűjtöttek volna szignókat. „Hazugságról beszélünk, és egyetértek az önkormányzattal, amely kifejezetten elítéli azt az önkormányzati képviselőt, aki ilyet állít. Az, hogy milyen hamisítványról beszélünk, rendőrségi kérdés, ennek megfelelően az önkormányzat rendőrségi feljelentést is tett az ügyben” – mondta a politikus.