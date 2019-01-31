2019. január 31.,
csütörtök, Marcella napja

Elhunyt Ihász Kálmán

MTI

2019. január 31., csütörtök 19:55, frissítve: csütörtök 19:58

Életének 78. évében csütörtökön meghalt Ihász Kálmán olimpiai bajnok labdarúgó.

A Vasas legendájának halálhírét a klub jelentette be.

Ihász Kálmán 12 éves korától egészen visszavonulásáig az angyalföldieknél szerepelt. Védőként 363 bajnoki mérkőzésen 19 gólt szerzett, négyszeres magyar bajnok, háromszoros Közép-európai Kupa-győztes a Vasassal, amellyel egyszer nyert Magyar Népköztársasági Kupát. A magyar válogatottban 1962 és 1969 között 27 mérkőzésen szerepelt, a nemzeti csapattal 1964-ben olimpiai bajnoki címet és Európa-bajnoki bronzérmet ünnepelhetett.

 

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