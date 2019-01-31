Elhunyt Ihász Kálmán

2019. JANUÁR 31., CSÜTÖRTÖK
LEMONDOTT ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕI MANDÁTUMÁRÓL A ZSIDÓVERÉSSEL HENCEGÕ JOBBIKOS SZÁVAY ISTVÁN.
A PARLAMENT HIVATALOS OLDALÁN TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓK SZERINT SZÁVAY KÉPVISELÕI MANDÁTUMA MÁTÓL VÉGET ÉRT.
SZIJJÁRTÓ PÉTER: AZ EP-VÁLASZTÁSOKON MEG KELL AKADÁLYOZNI AZ EURÓPÁBA IRÁNYULÓ MIGRÁCIÓS CSATORNA KIALAKÍTÁSÁT.
ROGÁN ANTAL: ANDY VAJNÁNAK KÖSZÖNHETÕ, HOGY A MAGYAR FILM ÚJ ARANYKORA KÖSZÖNTÖTT RÁNK.
KADERJÁK PÉTER (ITM): A REZSICSÖKKENTÉSNEK KÖSZÖNHETÕEN KEVESEBB MINT FELÉRE MÉRSÉKLÕDÖTT A LAKOSSÁG KÖZMÛTARTOZÁSA AZ ELMÚLT HAT ÉVBEN.
3,9 SZÁZALÉKOS GAZDASÁGI NÖVEKEDÉST VÁR IDÉN MAGYARORSZÁGON A GAZDASÁGI EGYÜTTMÛKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERVEZET.
PARRAGH LÁSZLÓ: A DIGITALIZÁCIÓRA FEL KELL KÉSZÍTENI A GAZDASÁGI SZEREPLÕKET, HOGY AZ ESZKÖZÖKET ÉS A TUDÁST BÁTRAN HASZNÁLJÁK.
EREDMÉNYTELENÜL ZÁRULT AZ ALSTOM-ÜGY NYOMOZÁSA LONDONBAN, A MAGYAR HATÓSÁGOK MÉG NYOMOZNAK, EDDIG 6 EMBERT HALLGATTAK KI GYANÚSÍTOTTKÉNT 24.HU.
ISMERETLENEK VISSZAÉLNEK A MAGYAR POSTA NEVÉVEL, NYEREMÉNYEKET ÍGÉRNEK, SZEMÉLYES ADATOKAT KÉRNEK ÍRTA A TÁRSASÁG CSÜTÖRTÖKÖN AZ MTI-NEK.
ÖT EMBER ELLEN EMELTEK VÁDAT A SOLTVADKERTI TAKARÉKSZÖVETKEZETNÉL A QUAESTOR-ÜGGYEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN 2 MRD-OS HÛTLEN KEZELÉS MIATT.
A TÁBORNOKPERKÉNT ELHÍRESÜLT ÜGYBEN 13 EMBERT BÖRTÖNBÜNTETÉSRE KÖZÜLÜK 11-ET FELFÜGGESZTETTRE ÍTÉLT, NÉGYET FELMENTETT A DEBRECENI TÖRVÉNYSZÉK.
KÉTSZERESÉRE EMELKEDETT A TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÖSSZEGE KÖZÖLTE AZ AGRÁRMINISZTÉRIUM.
MNB: PÉNTEKEN KERÜL FORGALOMBA AZ ÚJ 500 FORINTOS BANKJEGY, A RÉGIVEL OKTÓBER 31-IG LEHET FIZETNI.
NOVÁK KATALIN: 95 EZER CSALÁD OTTHONTEREMTÉSÉT SEGÍTETTE A CSOK, BÕVÜLTEK A HITELLEHETÕSÉGEK A 2 GYEREKESEKNEK ÉS A NAGYCSALÁDOSOKNAK.
TÁLLAI ANDRÁS: MEGÉRI NYUGDÍJ MELLETT DOLGOZNI, A MOSTANI 75 EZER DOLGOZÓ NYUGDÍJAS SZÁMA MEGDUPLÁZÓDHAT A KÖZTERHEK CSÖKKENÉSE NYOMÁN MI.
KSH: 4,7%-KAL VOLTAK MAGASABBAK AZ IPARI TERMELÕI ÁRAK DECEMBERBEN, MINT EGY ÉVVEL KORÁBBAN.
MEGÁLLAPODOTT AZ AUDI ÉS A SZAKSZERVEZET AZ IDEI ÉVI BÉREKRÕL SZERDA ESTE.
AZ AUDI ÉS AZ ÉRDEKKÉPVISELET 18%-OS, DE MINIMUM 75 EZER FORINTOS BÉREMELÉSBEN ÁLLAPODOTT MEG.
MA ÉJFÉLKOR LEJÁRNAK AZ ÉVES ORSZÁGOS ÉS MEGYEI AUTÓPÁLYA-MATRICÁK.
KSH: NÕTT A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA TAVALY A NEGYEDIK NEGYEDÉVBEN.
BRUTTÓ 3-3 FORINTTAL CSÖKKENTI A GÁZOLAJ ÉS A 95-ÖS BENZIN LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT A MOL PÉNTEKEN.
AZ EURÓPAI PARLAMENT ELISMERTE JUAN GUAIDO IDEIGLENES VENEZUELAI ELNÖKÖT.
ORBÁN VIKTOR: MAGYARORSZÁG A SPANYOL ÁLLÁSPONTOT TÁMOGATJA VENEZUELA ÜGYÉBEN.
DONALD TRUMP: A DEMOKRÁCIA VISSZASZERZÉSÉÉRT INDULT KÜZDELEM VENEZUELÁBAN.
ÖNGYILKOS LETT AZ A FÉRFI, AKI SZERDÁN EGY EMBERT MEGÖLT ÉS ÖTÖT MEGSEBESÍTETT FEGYVERÉVEL EGY KORZIKAI KERÜLETBEN.
LEÁLLÍTOTTÁK A KÖZLEKEDÉST A NÉMETORSZÁGI KÖLN-BONN NEMZETKÖZI REPÜLÕTÉREN AZ ERÕS HAVAZÁS MIATT.
OROSZORSZÁG NEM HAJLANDÓ AZ INF-SZERZÕDÉS TISZTELETBEN TARTÁSÁRA KÖZÖLTE JENS STOLTENBERG NATO-FÕTITKÁR.
EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA: OROSZORSZÁGNAK TÍZMILLIÓ EURÓ KÁRTÉRÍTÉST KELL FIZETNIE A 2006 ÉS 2007 KÖZÖTT TÖMEGESEN KIUTASÍTOTT GEORGIAI ÁLLAMPOLGÁROKNAK.
A VILÁG JEGYBANKJAI TAVALY 651,5 TONNA ARANYAT VÁSÁROLTAK, AMI 74 SZÁZALÉKKAL TÖBB A 2017. ÉVINÉL, EZ CSAKNEM ÖTVEN ÉVE A LEGNAGYOBB MENNYISÉG.
LEGKEVESEBB 12 EMBER MEGHALT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK KÖZÉPNYUGATI ÁLLAMAIBAN A HELYENKÉNT MÍNUSZ 40 CELSIUS-FOKOS HIDEG MIATT.
KIVÉGEZTEK TEXASBAN EGY RABOT, AKI HARMINC ÉVE AGYONLÕTT EGY RENDÕRT EGY FEGYVERES RABLÁS SORÁN.
LEZAJLOTT SZERDÁN A MAGYARORSZÁG JOGÁLLAMISÁGÁRÓL SZÓLÓ VITA AZ EURÓPAI PARLAMENTBEN.
FRANS TIMMERMANS EB-ALELNÖK: A BIZOTTSÁG OSZTJA A MAGYARORSZÁGI JOGÁLLAMISÁGGAL KAPCSOLATOS AGGÁLYOKAT.
DEUTSCH TAMÁS FIDESZES EP-KÉPVISELÕ SZERINT AZ EP BALLIBERÁLIS TÖBBSÉGE KAMPÁNYT INDÍTOTT A MAGYAROK ELLEN.
ELÕSZÖR TÁRGYALT A BREXITRÕL THERESA MAY BRIT KORMÁNYFÕ ÉS JEREMY CORBYN MUNKÁSPÁRTI VEZETÕ.
MÁJUSTÓL 3-TÓL 10 EURÓIG TERJEDÕ NAPI BELÉPÕDÍJAT FIZETTETNEK VELENCÉBEN AZ EGYNAPOS TURISTÁKKAL.
ISZLAMISTA TERRORTÁMADÁS ELÕKÉSZÍTÉSÉNEK GYANÚJA MIATT ELFOGTAK HÁROM IRAKI FÉRFIT NÉMETORSZÁGBAN.
A FED NEM VÁLTOZTATOTT AZ IRÁNYADÓ 2,25-2,50 SZÁZALÉKOS DOLLÁRKAMATSÁVON.
FEBRUÁR 5-ÉN TARTJA ÉVÉRTÉKELÕ BESZÉDÉT DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK KÖZÖLTE DREW HAMMILL, A DEMOKRATA PÁRTI HÁZELNÖK SZÓVIVÕJE.
LEBONTJA TÍZ ZAGYTÁROZÓJÁT A VALE BÁNYAVÁLLALAT A MÚLT HETI GÁTSZAKADÁS MIATT BRAZÍLIÁBAN.
ELTEMETTÉK ANDY VAJNA FILMPRODUCERT, A NEMZETI FILMIPAR FEJLESZTÉSÉÉRT FELELÕS KORMÁNYBIZTOS A FIUMEI ÚTI SÍRKERTBEN.
NEM JOGERÕSEN 15 ÉV FEGYHÁZBÜNTETÉSRE ÍTÉLTÉK A BALLA IRMA-GYILKOSSÁG GYANÚSÍTOTTJÁT.
D. LAJOST NYERESÉGVÁGYBÓL, KÜLÖNÖS KEGYETLENSÉGGEL ELKÖVETETT EMBERÖLÉS BÛNTETTÉBEN TALÁLTA BÛNÖSNEK A NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK.
400 MILLIÓS ÁFACSALÁST LEPLEZETT LE A NAV EGY BETONACÉLLAL KERESKEDÕ BÛNSZERVEZETNÉL: 15 EMBERT GYANÚSÍTANAK, AKÁR 20 ÉV BÖRTÖNT IS KAPHATNAK.
ÉLETÉNEK 78. ÉVÉBEN CSÜTÖRTÖKÖN ELHUNYT IHÁSZ KÁLMÁN OLIMPIAI BAJNOK LABDARÚGÓ.
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT: ISMÉT NÕTT A SZÁLLÓ POR MIATTI LÉGSZENNYEZETTSÉG, KILENC TELEPÜLÉSEN KIFOGÁSOLT A LEVEGÕ MINÕSÉGE.
LEÉGETT EGY HÁZ PILIS KÜLTERÜLETÉN, A TÛZOLTÓK EGY HOLTTESTET TALÁLTAK.
FEBRUÁR 4-TÕL FELÚJÍTÁS MIATT 22 KM HOSSZAN LEZÁRJÁK A BUDAPEST-HATVAN VASÚTVONALAT 10 HÓNAPRA ASZÓD ÉS PÉCEL KÖZÖTT.
OMSZ: MELEGEDÉSRE, AKÁR 15 FOK KÖRÜLI HÕMÉRSÉKLETRE IS LEHET SZÁMÍTANI FEBRUÁR ELSÕ NAPJAIBAN, DE JELLEMZÕEN VÁLTOZÉKONY IDÕ LESZ, NAPSÜTÉS, ESÕ ÉS HAVAZÁS IS VÁRHATÓ.