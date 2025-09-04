Elhunyt Giorgio Armani, a divat koronázatlan királya

Megosztás itt:

Armani 1975-ben alapított divatháza az olasz stílus szimbólumává vált, és a világ legsikeresebb tervezőjeként tartották számon. Márkája nemcsak a divatiparban, hanem a szépségápolás, a sport, a zene és a luxusszállodák világában is maradandót alkotott. Vagyona 2017-ben 8,1 milliárd dollárra rúgott, de Armani számára a szenvedély és az alkotás mindennél fontosabb volt.

Utolsó napjaiban is fáradhatatlanul dolgozott, jövőbeli projekteken töprengve, mindig a jelenre és az emberekre figyelve. Úttörő szellemisége forradalmasította a divatot: a nőknek magabiztos, erőteljes öltözékeket tervezett, míg a férfidivatot felszabadította, újraformálva az öltönyök szabászatát. Munkássága a mai napig hatással van a globális divatvilágra.

A milánói Armani/Teatro épületében a hétvégén a rajongók leróhatják kegyeletüket a divatlegenda előtt. Nyugodj békében, Maestro – örökséged örökké velünk él.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: Facebook