Elhunyt egy beteg, 247 új fertőzöttet találtak Magyarországon

A beoltottak száma 5 799 584, közülük 5 512 118 fő már a második oltását is megkapta. Egy beteg meghalt és újabb 247 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést. Magyarországra is megérkezett a koronavírus-járvány negyedik hulláma - erről beszélt Magyarország élőben című műsorunkban az országos háziorvosi kollegiális vezető. Békássy Szabolcs elmondta, hogy a praxisokat egyre többen keresik fel légúti panaszokkal. Csak védettségi igazolvánnyal lehet beköltözni több egyetemi kollégiumba. Minden felsőoktatási intézmény azonban maga dönt arról, hogy milyen korlátozásokat vezet be. Szeptemberben Magyarországra figyel majd a világ a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus, a Budapesti Demográfiai Csúcs és a vadászati kiállítás miatt, mert ezek az események sokak érdeklődését felkeltik - közölte Novák Katalin a Kossuth Rádióban. Élesen kritizálta az atlétikai világbajnokság fővárosi vétóját a Nemzetközi Atlétikai Szövetség. A szervezet azt írta: megértik, hogy jövőre választások vannak Magyarországon de remélik az esemény nem válik politikai futballá. Szabados Gábor sportközgazdász azt mondta a Hír TV-nek, hogy a presztízs veszteségen kívül anyagilag is rosszul járna Budapest, ha elmaradna a világesemény. Újabb átgondolatlan költségekbe verte magát a Fővárosi Közgyűlés a 14 éven aluliak ingyenes tömegközlekedésével - mutat rá a Világgazdaság. Elképesztő hamisság, amikor pont a baloldaliak izgulnak az általuk eladósított családokért, és felfoghatatlan hazugság, amikor mást tesznek felelőssé a 2010 előtti devizacsapdáért - írta a Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán. Idén és jövőre az adócsökkentések összege elérheti az 1500 milliárd forintot - írta a pénzügyminiszter a közösségi oldalán. Elég nagy baj, hogy Afganisztánban egy húszéves nemzetközi erőfeszítés egyértelmű kudarcot vallott, de azóta a nyugati világ hibát hibára halmoz - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Szlovéniában. Több mint 300 tálib harcos vesztette életét a pandzsír-völgyi ellenállókkal vívott harcokban. A radikálisok két irányból próbáltak betörni, a velük szemben álló erők által uralt afganisztáni térségbe, de az offenzívát visszaverték. A világon 219 millió ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 4,5 millió. Második esélyt adnak Görögországban a koronavírus ellen még be nem oltott egészségügyi dolgozóknak, hogy immunizáltassák magukat, az állásukból már felfüggesztett emberek pedig visszatérhetnek munkájukhoz. Az Európai Uniónak fel kell hagynia azzal a szemlélettel, hogy „egy kis pénzzel” meg tudja oldani a migrációs helyzetet, és Törökország feltartóztatja az illegális bevándorlókat - jelentette ki Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter. Izrael rakétákat lőtt ki Damaszkusz környéki célpontokra, de a lövedékek többségét a szíriai rakétaelhárító rendszerek megsemmisítették - jelentette a szíriai állami média. Nem indul újra a kormányzó Liberális Demokrata Párt elnöki posztjáért Szuga Josihide japán miniszterelnök, aki a japán sajtó egybehangzó híradásai szerint ezzel a miniszterelnöki posztról is távozni fog. Késsel megsebesített legalább hat embert egy férfi az új-zélandi Auckland egyik bevásárlóközpontjában, a támadót a rendőrök lelőtték. Jacinda Ardern miniszterelnök terrortámadásnak nevezte a késelést. Teherautóval ütközött egy autóbusz Mexikó északi részén, Sonora államban; a balesetben 16 ember meghalt és 22-en megsérültek. Tizenkét ember meghalt és 4400-an megbetegedtek a Kongói Demokratikus Köztársaság déli részén, miután a szomszédos Angola egyik gyémántbányájából júliusban mérgező zagy ömlött a Tshikapa folyóba. Hatvanmillió dollár értékű kokainnal a fedélzetén tartóztattak fel a kolumbiai hatóságok egy tengeralattjárót a latin-amerikai ország partjainak közelében - közölte a kolumbiai haditengerészet. Feljelentette Cseh Katalint Budai Gyula. A Fideszes országgyűlési képviselő különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás gyanúja miatt fordult a NAV-hoz. A politikus szerint egyértelmű, hogy a Momentum EP képviselőjéhez kapcsolható céghálózat nem arra a célra használta fel az állami és európai uniós támogatást, mint amire a pályázatokat benyújtotta. Külföldről beszerzett digitális bizonyítékok alapozzák meg Czeglédy Csaba új gyanúsítását - mondta el a Hír TV-nek Budai Gyula. Ennek ellenére a DK-s politikus továbbra is tagadja, hogy ő lenne az Ördög ügyvédje. Két csoportban huszonhat határsértőt és két embercsempészt tartóztattak föl a rendőrök Apostagnál és Bácsalmásnál. Traktor alá szorult egy ember Solymáron. Az idős férfi életét vesztette. Új forgalmi rend lép életbe hétfőn a Blaha Lujza térnél: a belső és a külső sáv helyett irányonként a belsőket használhatják az autóval közlekedők, mert elkezdődik a tér felújításának hatodik üteme - közölte a BKK. A magyar labdarúgó-válogatott 4:0-ra kikapott a nyári Európa-bajnokságon döntős angol csapattól a Puskás Arénában. Az Angol Labdarúgó Szövetség a nemzetközi szövetséghez fordul a csütörtök esti magyar-angol világbajnoki selejtezőn tapasztalt rasszista szurkolói incidensek miatt. Kiss Péter Pál aranyérmet nyert K1 200 méteren a tokiói paralimpián. Ugyanebben a számban Juhász Tamás hatodik lett. Hosszú Katinka csapata, az Iron a harmadik helyen áll a Nemzetközi Úszóliga harmadik fordulójának csütörtöki versenynapját követően. Fucsovics Márton párosban is az első fordulóban búcsúzott az amerikai nyílt teniszbajnokságon.