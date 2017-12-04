2017. december 4.,
hétfő, Borbála, Barbara napja

Elhunyt Csontos János író, költő

Hír TV

2017. december 4., hétfő 12:51, frissítve: hétfő 12:57

A József Attila-díjas költőt, írót, újságírót, publicistát méltósággal viselt, súlyos betegség után, 55 évesen érte a halál.

Csontos János az írószövetség választmányi tagja, az NKA szépirodalmi kollégiumának kurátora volt, alapítója a Határ, a Folyam, a Magyar Napló új folyama és a Nagyítás című irodalmi lapoknak. Újságíróként dolgozott a Hajdú-Bihari Naplónál, az Esti Hírlapnál, a Magyar Nemzetnél, a Duna Televíziónál és a Magyar Időknél is.

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gyászCsontos János

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