2018. április 13.,
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Elhunyt Babos Gyula jazzgitáros

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2018. április 13., péntek 19:45, frissítve: péntek 19:49

A gitárművész halálhírét a Kőbányai Zenei Stúdió osztotta meg, ahol Babos szakmai igazgatóhelyettesként oktatott. Zenészkarrierjét 15 évesen kezdte, de szélesebb körben a Kex nevű zenekarral lett ismert. Az elmúlt évtizedekben a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Jazz Tanszakán is tanított. Munkásságáért számos állami elismeréssel tüntették ki, 2005-ben pedig megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét. Babos Gyula 68 éves volt.

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