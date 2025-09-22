Elhunyt a Pom Pom, a Gombóc Artúr, és A nagy ho-ho-horgász alkotója

Megosztás itt:

„Itt hagyott minket »A« Sajdik Feri. 95 éves korában elhunyt a legnagyobb magyar karikaturista” – közölte Pápai Gábor a saját Facebook-oldalán. A magyar karikaturisták doyenjét 95. születésnapján Szerényi Gábor köszöntötte hétvégi magazinunk, a Lugas hasábjain:

Lehet korunk indulatokkal, sötét, baljós tünetekkel, nyomasztó feszültségekkel teli, ő mindig bölcs mosolyra apelláló karikatúrával nyilvánul meg. Kossuth-díjas rajzoló, akit két évvel ezelőtt a Magyar Művészeti Akadémia a Nemzet Művészének választott. A legnagyobb alkotók közé tartozik Sajdik Ferenc, mert valamennyi nézőjének azt sugallja munkáival: ebben a próbára tévő világban mégiscsak él egy eredendően szívbéli kedves humor.

Híres és máig igen népszerű rajzfilmsorozatai: A nagy ho-ho-horgász és a Pom Pom meséi, hiszen Csukás István meseíróval tökéletes szerzőpárost alkottak évtizedeken keresztül.

Olyan halhatatlan rajzfilmfigurákat teremtettek együtt, mint Radírpók, Festéktüsszentő Hapci Benő, Óriástüdejű Levegőfújó, Bátor Tintanyúl, Lesbőltámadó Ruhaszárítókötél vagy a kedves, csokoládéért rajongó madár, Gombóc Artúr a Pom Pom meséi című rajzfilmsorozatból.

Fotó: Wikipédia