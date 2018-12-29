Elhunyt a Népszava egykori újságírója

2018. DECEMBER 29., SZOMBAT
VARGA MIHÁLY: IDÉN VÁRHATÓAN 4,6 SZÁZALÉK LESZ A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS.
TAVALY AZ EXPORT ÉRTÉKE ÁTLÉPTE A SZÁZMILLIÁRD EURÓT, EZ KORÁBBAN SOHA NEM FORDULT ELÕ - MONDTA A PÉNZÜGYMINISZTER AZ M1-EN.
TÖBB MINT SZÁZ ADÓVÁLTOZÁS LÉP HATÁLYBA JANUÁR ELSEJÉTÕL.
A KÉTGYERMEKESEK CSALÁDI ADÓKEDVEZMÉNYE 133 EZER FT-RA NÕ, A VÁLTOZÁSOK NYERTESEI A KISVÁLLALKOZÓ ADÓZÓK LESZNEK.
A PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM SZERINT JÖVÕRE 335 MILLIÁRD FORINT MARADHAT A CSALÁDI ADÓ- ÉS JÁRULÉKKEDVEZMÉNY MIATT A GYERMEKET NEVELÕ SZÜLÕKNÉL MAGYAR IDÕK.
NOVÁK KATALIN: 2019-BEN IS FOLYTATÓDIK ÉS BÕVÜL AZ OTTHONTEREMTÉSI PROGRAM MONDTA SZOMBATI SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJÁN.
JELENTÕS ADÓCSÖKKENTÉST JELENTHET BE A KORMÁNY NÉHÁNY ÉVEN BELÜL, A SZABAD MOZGÁSTÉR 510 MRD FT-RA NÕ 2022-IG PORTFOLIÓ.
A FIDESZ BOJKOTTÁLJA A TÚLÓRATÖRVÉNY MIATT ÖSSZEHÍVOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSNAPOT.
GULYÁS GERGELY: A BALLIBERÁLIS OLDAL KIZÁRÓLAGOS FELELÕSSÉGE, HOGY MEGJELENT A FIZIKAI FENYEGETÉS ÉS ERÕSZAK A PARLAMENTI POLITIKA ESZKÖZTÁRÁBAN.
ITM: JÖVÕRE 2 MRD FT-OS KERETÖSSZEGGEL ÚJRAINDUL AZ OTTHON MELEGE PROGRAM KONVEKTORCSERE ALPROGRAMJA.
NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT: A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESÕK SZÁMA 5,5 %-KAL CSÖKKENT MAGYARORSZÁGON EGY ÉV ALATT.
A DK ÉS A NAGY IMRE TÁRSASÁG BUDAPESTI SZERVEZETE GYERTYAGYÚJTÁSSAL TILTAKOZOTT NAGY IMRE EGYKORI KORMÁNYFÕ SZOBRÁNAK ELSZÁLLÍTÁSA MIATT.
BAKONDI GYÖRGY: A MIGRÁCIÓ A JÖVÕ ÉVI EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁS MEGHATÁROZÓ, FÕ KÉRDÉSE LESZ.
ANGELA MERKEL ÉS EMMANUEL MACRON KÖZLEMÉNYBEN KÖVETELI AZ ELFOGOTT UKRÁN TENGERÉSZEK SZABADON BOCSÁTÁSÁT ÉS A KERCSI-SZOROS ÁTJÁRHATÓSÁGÁT.
60 KM HOSSZÚ HATÁRKERÍTÉST ÉPÍTETT OROSZORSZÁG AZ UKRAJNÁTÓL 2014-BEN ELCSATOLT KRÍM FÉLSZIGETEN AZ UKRÁN HATÁR MENTÉN.
A HADIÁLLAPOT DECEMBER 26-I FELOLDÁSÁVAL EGYÜTT UKRAJNA MEGSZÜNTETTE A 16 ÉS 60 ÉVES KOR KÖZÖTTI OROSZ ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ FÉRFIAK BEUTAZÁSI TILALMÁT.
ALAPJOGOKÉRT KÖZPONT ELEMZÕJE: AZ EP-VÁLASZTÁS LESZ MERKEL UTÓDJÁNAK ELSÕ MEGMÉRETTETÉSE MONDTA AZ M1 AKTUÁLIS CSATORNÁN.
AZ OLASZ PARLAMENTNEK DECEMBER 31-IG VAN IDEJE JÓVÁHAGYNI A 2019-ES KÖLTSÉGVETÉST.
SZÜKSÉGÁLLAPOTOT HIRDETETT AZ OLASZ KORMÁNY AZ ETNA KÖRNYÉKÉRE, A LEGKEVESEBB 400 HAJLÉKTALAN EMBEREN ÍGY GYORSABBAN TUDNAK SEGÍTENI A HATÓSÁGOK.
MAGA ALÁ TEMETETT EGY EMBERT A LAVINA, MAJD A MENTÉSÉRE INDULT 10 EMBERRE ÚJABB HÓGÖRGETEG ZÚDULT OROSZORSZÁGBAN.
KÉT EMBER MEGHALT, KÉT EMBER SORSA ISMERETLEN ADTÁK HÍRÜL HABAROVSZKI HATÓSÁGOK.
JANUÁR 1-TÕL KÉT SZLOVÉN AUTÓPÁLYA-SZAKASZON IS DRÁGUL AZ AUTÓPÁLYADÍJ A 3,5 TONNÁNÁL NEHEZEBB JÁRMÛVEKRE.
SZLOVÉNIÁBAN IDÉN 180 EMBERCSEMPÉSZT TARTÓZTATTAK LE A HATÓSÁGOK DELO SZLOVÉN NAPILAP.
1,5 TONNA HASIST FOGLALTAK LE A TÖRÖK-GÖRÖG HATÁRON - KÖZÖLTE AZ ANKARAI KERESKEDELMI MINISZTÉRIUM.
A MEXIKÓVAL KÖZÖS HATÁR LEZÁRÁSÁVAL FENYEGETÕZÖTT DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK, HA A DEMOKRATÁK NEM SZAVAZZÁK MEG A TERVEZETT FAL KÖLTSÉGVETÉSÉT.
KÍNA ÉS AZ USA JANUÁRBAN MEGKEZDI A TÁRGYALÁSOKAT A KERESKEDELMI FESZÜLTSÉG ENYHÍTÉSE ÉRDEKÉBEN SZÁMOLT BE A KÍNAI KERESKEDELMI MINISZTÉRIUM.
A MUSZLIM EGYHÁZI ADÓ, AZAZ MECSETADÓ BEVEZETÉSÉT SÜRGETIK NÉMET KORMÁNYPÁRTI POLITIKUSOK ÍRTA A DIE WELT CÍMÛ LAP.
A TÖRÖKBARÁT SZÍRIAI ELLENZÉKI MILÍCIA MANBIDZS FELKÉ NYOMUL JELENTETTÉK BE AZ ELLENZÉKI FEGYVERESEK PÉNTEKEN.
POKOLGÉPPEL FELROBBANTOTTAK EGY TURISTÁKAT SZÁLLÍTÓ AUTÓBUSZT KAIRÓBAN A GÍZAI PIRAMISOK KÖZELÉBEN PÉNTEKEN, HÁRMAN MEGHALTAK, 11-EN MEGSEBESÜLTEK.
TÖBB EZREN TÜNTETTEK A KORRUPCIÓ ELLEN MÍNUSZ 25 CELSIUS FOKOS HIDEGGEL DACOLVA A MONGOL FÕVÁROS, ULÁNBÁTOR UTCÁIN PÉNTEKEN.
GYERMEKMENTÕ BÚVÁROK, TERRORTÁMADÁSOK SÉRÜLTJEIT SEGÍTÕK ÉS ÉLSPORTOLÓK SZEREPELNEK A BRIT URALKODÓ ÚJÉVI ELISMERÉSBEN RÉSZESÍTETTEK LISTÁJÁN.
KÉT UJJA SÚLYOSAN MEGSÉRÜLT EGY 17 ÉVES LÁNYNAK, MERT FELROBBANT EGY PETÁRDA A KEZÉBEN, A LAKÁSÁN TALÁLT PETÁRDÁKAT, AMELYEKET SZINTÉN EGY KÜLFÖLDI WEBÁRUHÁZBAN VÁSÁROLT, MEGSEMMISÍTÉSRE LEFOGLALTÁK A RENDÕRÖK POLICE.HU.
A SZILVESZTERI PIROTECHNIKAI ESZKÖZÖKET DECEMBER 28-31. KÖZÖTT NAGYKORÚAK ENGEDÉLY NÉLKÜL VÁSÁROLHATJÁK, ÉS DECEMBER 31-ÉN 18 ÓRÁTÓL JANUÁR 1-ÉN 6 ÓRÁIG FEL IS HASZNÁLHATJÁK POLICE.HU.
A PETÁRDA HASZNÁLATA TILOS, AKI ENGEDÉLY NÉLKÜL SZERZI BE, SZABÁLYSÉRTÉST KÖVET EL, ELKOBZÁS UTÁN A MAXIMÁLISAN KISZABHATÓ BÍRSÁG 150 EZER FORINT POLICE.HU.
KIGYULLADT EGY TRANSZFORMÁTORHÁZ A FÕVÁROS XI. KERÜLETÉBEN PÉNTEKEN, A BUDAFOKI ÚTON, EGY EMBER MEGHALT.
GYORSÍTOTT ELJÁRÁSBAN EMELTEK VÁDAT EGY FÉRFI ELLEN, AKI MEGRONGÁLTA A MARGIT HIDAT DÍSZÍTÕ SZOBROKAT SZEPTEMBERBEN.