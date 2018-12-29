2018. december 29.,
szombat, Tamás, Tamara napja

Elhunyt a Népszava egykori újságírója

MTI

2018. december 29., szombat 11:03

Szombatra virradóra 92 éves korában elhunyt Lendvai Vera újságíró, aki negyven évig volt a Népszava munkatársa – közölte a család az MTI-vel.

Lendvai Vera pályafutását a Szabad Nép szerkesztőségében kezdte, ahonnan a Népszavához vezetett az útja. Negyven évig dolgozott a lapnál, a hír-, majd a mezőgazdasági rovatot vezette. Nyugdíjba vonulása után a Képes Újságnál dolgozott tíz éven át. Két riportkötete jelent meg.

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