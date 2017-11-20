2017. november 20.,
hétfő, Jolán napja

Elhunyt a fideszes polgármester

Hír TV

2017. november 20., hétfő 10:36, frissítve: hétfő 10:39

Meghalt Almási István, Hódmezővásárhely fideszes polgármestere.

1994-ben választották Hódmezővásárhely önkormányzati képviselőjének, 2000-től alpolgármesterként, 2012-től polgármesterként dolgozott. 2010-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést is. Almási István 73 éves volt. Az önkormányzat saját hallottjának tekinti, temetéséről később intézkednek.

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