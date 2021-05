Elhunyt 52 beteg, 633 az új fertőzött, 4 millió 791 ezer a beoltott

633 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 799 588 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 52 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 329 főre emelkedett. Már 4 millió 790 ezer embert beoltottak, közülük 2 millió 774 ezren a második dózist is megkapták. Módosította a parlament a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló törvényt, amelynek hatálya így az Országgyűlés őszi ülésszakának első ülésnapját követő 15. napig tart. Lecsengőben van a koronavírus-járvány, de a higiénés szabályokat és a járványügyi korlátozó intézkedéseket továbbra is be kell tartani - mondta Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője. A kormány döntése értelmében azok az érettségizők, akik önhibájukon kívül, például koronavírus-fertőzés miatt nem tudtak megjelenni az írásbeli vizsgákon, szóbeli vizsgát tehetnek még a jelenlegi vizsgaidőszakban. Hiperpasszív nyelvtudása van - állítja magáról Karácsony Gergely. Elmondása szerint az angol nyelv speciális szeletét tudja. A legújabb miniszterelnök-jelölt bejelentette: ha megválasztják nemzetközi sajtótájékoztatót tart. Főpolgármesterré választása után Karácsony Gergely már tartott nemzetközi sajtótájékoztatót. A HírTv megtalálta a felvételt, akkor párttársa fordított neki. A doktori fokozatáról Karácsony Gergely közölte, azt politikusi munkája miatt nem tudta megszerezni, és az életrajzába valaki más írta be, hogy rendelkezik vele. Karácsony Gergely képében térne vissza a Gyurcsány-korszak, ha a baloldal nyerne a 2022-es országgyűlési választáson - jelentette ki a Volner Párt elnöke . Szemünk előtt folyik a Gyurcsány-show, egy olyan előválasztásnak csúfolt színjáték, ahol Gyurcsány Ferenc jelöltjei versengenek Gyurcsány kegyeiért, hogy végül a DK elnöke legyen a nyertes – mondta Nacsa Lőrinc Magyarország élőben extra című műsorunkban. A KDNP frakciószóvivője szerint a baloldal a kampányosdit választotta a járvány elleni védekezés helyett. A 2022-es büdzsé az újraindítás költségvetése, a tavaszi benyújtás pedig egyike azoknak a biztos pontoknak, amelyek hozzájárulnak az újrainduláshoz - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a jövő évi költségvetés tervezetét bemutatva. Javul a járványhelyzet, ezért egy-két héten belül megszűnik az ingyenes parkolás a közterületeken - erről értesült a Magyar Nemzet. Több mint 2,5 milliárd forint keretösszeggel közzétették a kárpátaljai szociális programcsomag idei felhívásait - jelentette be Potápi Árpád János államtitkár. A visegrádi országok látványos megkülönböztetést szenvednek el az Európai Unióban, és ha a V4-ek nem lépnek fel erőteljesebben, ez a helyzet nem is fog változni - írta Orbán Viktor miniszterelnök válaszul Mikulás Dzurindának. A volt szlovák kormányfő elvetette azt a javaslatot, hogy a közösséget a német-francia-V4 hárompilléres erőközponttá alakítsák. A magyar kormány nem fogadja el a globális minimumadó bevezetését, mert az Magyarországon adóemeléshez vezetne - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Párizsban, miután találkozott Mathias Cormannal, az OECD főtitkárával. Hat éve tart a migrációs válság, de az unió kríziskezelés helyett továbbra is hibák sorozatát követi el - jelentette ki a Fidesz EP-képviselője az Európai Parlament brüsszeli plenáris ülésén. Hidvéghi Balázs szerint világossá kell tenni, hogy az EU nem tűri el az illegális bevándorlást, akik nem jogosultak a védelemre, azokat ki kell toloncolni a közösség területéről, és szabályozni kell egyes civil szervezetek ténykedését is. Az Európai Unió legújabb migrációs politikájával kapcsolatos EP-jelentés egyértelműen a bevándorlók érdekeit tartja szem előtt - nyilatkozta Gál Kinga az Európai Parlament plenáris ülése után a Hír TV brüsszeli tudósítójának. A Fidesz EP-képviselője szerint a vitára bocsátott beszámoló egyáltalán nem foglalkozik a határok védelmével. Helyette kizárólag a menedékkérők jogaira fókuszál, továbbá arra ösztönzi a migránsokat, hogy elinduljanak Európa irányába. Nem tárgyalnak tűzszünetről a szemben álló felek a gázai-izraeli konfliktusban - jelentette a katonai rádió. A Hamász erői a környező zsidó településeket vették célba, az izraeli légvédelem célzott támadásokkal válaszolt. Az EU tűzszünetre és az erőszak azonnali felszámolására szólított fel az izraeliek és a palesztinok között, illetve a humanitárius hozzáférés biztosítását kérte a Gázai övezetben - közölte az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Háborús bűncselekményeket követhettek el az elmérgesedő izraeli-palesztin konfliktus szereplői, tevékenységüket a hágai székhelyű Nemzetközi Büntetőbíróságnak kellene kivizsgálnia - követelték az ENSZ szakértői Genfben közzétett állásfoglalásukban. A világon 164,2 millió ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 3,4 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Az Európai Parlament hozzájárult, hogy 17 tagállam, köztük Magyarország, továbbá három, európai uniós csatlakozás előtt álló ország összesen 397,5 millió euró támogatásban részesüljön a koronavírus-járvány elleni fellépésének kiadásaihoz. Enyhít a beutazási korlátozásokon Ausztria, karanténkötelezettség helyett elfogadnak minden olyan hivatalos igazolást, amely bizonyítja, hogy a beutazni szándékozót már beoltották vagy átesett a koronavírusos fertőzésen. Akit Sinopharm-vakcinával oltottak be, karanténkötelezettség nélkül lépheti át a határt Ausztria irányába. A bécsi hatóságok azért döntöttek így, mert az Egészségügyi Világszervezet engedélyezte a szérum vészhelyzeti alkalmazását. Jelenleg nincs olyan egyértelmű indok, amely szükségessé tenné a koronavírus-járvány megfékezése végett elrendelt korlátozások enyhítési menetrendjének módosítását - mondta Boris Johnson brit miniszterelnök. Örményország keresetet nyújtott be az Emberi Jogok Európai Bíróságánál Törökország ellen, amiért szíriai zsoldosokat toborzott és küldött Hegyi-Karabahba az ősszel, hogy Azerbajdzsán oldalán harcoljanak Örményország ellen. Mintegy 2700 embert toloncoltak vissza Marokkóba azok közül, akik az elmúlt nap során illegálisan jutottak be az észak-afrikai spanyol exklávé, Ceuta területére. A lehető leggyorsabban visszaállítjuk a rendet Ceutában és a határokon - jelentette ki Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök reagálva arra, hogy egy nap alatt több mint hatezren jutottak be illegálisan az észak-afrikai spanyol exklávé területére. A tunéziai igazságszolgáltatás cáfolta azt az értesülést, miszerint az afrikai ország parti őrsége letartóztatta a tuniszi Bardo múzeumban 2015-ben elkövetett, 20 halálos áldozatot követelő terrortámadás egyik fő gyanúsítottját. Dánia belpolitikai nyomásra mégis hazahozza az Iszlám Állam dzsihadista szervezet harcosainak egyes családtagjait a szíriai fogolytáborokból - jelentette be Jeppe Kofod dán külügyminiszter és Nick Haekkerup igazságügyminiszter. Ketten meghaltak és öten megsebesültek, amikor két fegyveres tüzet nyitott egy partibuszra Kaliforniában. Pest megyében 26 kilométer kerékpárút épül - jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter a közösségi oldalán. Egyirányúsították a Ferihegyi repülőtérre vezető utat a városhatár felé a Határ úti felüljárótól a Kőbánya-Kispesti felhajtóig, ugyanis elkezdődött a 3-as metró vágányai feletti híd felújítása - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A kedvező járványügyi helyzet miatt visszavonta az országos főállatorvos a baromfik zárt tartására vonatkozó előírást. Fucsovics Márton legyőzte a svájci Henri Laaksonent a genfi salakpályás férfi tenisztornán és bejutott a legjobb 16 közé. Babos Tímea, oldalán az orosz Vera Zvonarjovával bejutott a negyeddöntőbe a belgrádi salakpályás női tenisztorna páros versenyében. Késely Ajna negyedik lett női 800 méter gyorson a Budapesten zajló úszó Európa-bajnokságon. Kenderesi Tamás a világcsúcstartó Milák Kristófot megelőzve a legjobb idővel jutott 200 méter pillangón a fináléba a Duna Arénában zajló úszó Európa-bajnokságon.