Elhunyt 19 beteg, 350 az új fertőzött, 5 millió 137 ezer a beoltott

350 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 804 382 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 19 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 728-ra emelkedett. 2006-ban a brutális rendőri fellépés miatt nemcsak a fél szemét, hanem mindenét elveszítette - nyilatkozta híradónknak Nagy László. A férfi azt mondta: soha nem lehet elfelejteni és megbocsátani azt, amit Gyurcsány Ferenc és az utasítására cselekvő rendőrök tettek 15 évvel ezelőtt. Az egyetlen Gyurcsány-mentes ellenzéki párt a Mi Hazánk Mozgalom - mondta a párt majálisán Toroczkai László. A párt elnöke hangsúlyozta: a Mi Hazánk egy harmadik utat képvisel, ami különbözik a balliberálisoktól és a Fidesz-KDNP-től is. Sem az egyetemen, sem az Országos Tudományos Diákköri Tanácsnál nincs meg Karácsony Gergely szakdolgozata - írja a Magyar Nemzet. A lapnak Karácsony sajtóosztálya azt írta, a főpolgármester, ha ideje engedi, megkeresi diplomamunkájának saját példányát. Karácsony Gergely nemrég maga számolt be arról, hogy nem volt jó tanuló, és fogalma sincs, hol van az érettségi bizonyítványa. A megkérdezettek közel kétharmada közepes, illetve gyenge főpolgármesternek tartja Karácsony Gergelyt – derül ki a Századvég kutatásából. A felmérés rávilágított: a válaszadók 53 százaléka szerint rossz irányba mennek a dolgok, míg csupán 37 százaléknyian értékelik pozitívan a budapesti fejleményeket. A Századvég felméréséből kiderült, hogy a budapestiek szerint Tarlós István jobb gazdája volt a fővárosnak, mint a jelenlegi főpolgármester. Selmeczi Gabriella szerint az LMBTQ mozgalom nyugaton már tett arra utaló magatartást, miszerint érzékenyíteni szeretne a pedofilok iránt, ezt pedig csírájában kell elfojtani. Nem bújhatnak el a pedofilok az igazságszolgáltatás elől - mondta az Informátor című műsorunkban a Fidesz frakcióvezető-helyettese. Az egészségügy költségvetése a következő évben 2800 milliárd forint lesz – tudatta Kásler Miklós. Az emberi erőforrások minisztere közölte: ez 1700 milliárd forinttal több a 10 évvel ezelőttinél, 2021-hez képest pedig 770 milliárd forinttal több pénzről van szó. A gazdák megbecsülését és a vidék megújítását segíti a jövő évi költségvetés - mondta Nagy István agrárminiszter. Gondolat, erő és bátorság szükséges ahhoz, hogy a magyarokat eredményesen lehessen képviselni - mondta Menczer Tamás államtitkár a Tisza István miniszterelnökre emlékező rendezvényen Nagykovácsiban. A kormány döntései a jövőben is kizárólag a magyar érdekek mentén történnek - hangsúlyozta a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára. Mádl Ferenc magáénak tudhatta az ország nagyrabecsülését - hangsúlyozta Áder János köztársasági elnök a Mádl Ferenc néhai államfő halálának 10. évfordulója alkalmából rendezett koszorúzási ünnepségen. Magyarország és a visegrádi együttműködés fontos a brit külpolitika szempontjából - jelentette ki az Alapjogokért Központ elemzője. Koskovics Zoltán abszurdnak nevezte azokat a vádakat, amelyek szerint Orbán Viktor elszigetelődött Európában. Túlközpontosított, bürokratikus Brüsszel nélküli, szuverén nemzetek közösségére van szükség az Európai Unió keretein belül - mondta a Fidesz európai parlamenti képviselője. Hidvéghi Balázs a brit Sky News tv-csatornának adott interjúban hangsúlyozta: az Egyesült Királyság vélhetően azért vált ki az unióból, mert nem tetszett neki az az irány, amit a közösség képvisel. Európát csak Orbán Viktorral lehet továbbépíteni - mondta Armin Laschet, a német kereszténydemokraták és keresztényszocialisták kancellárjelöltje. Észak-Rajna-Vesztfália miniszterelnöke szerint a kelet-nyugati megosztottság továbbra is jelen lesz a kontinensen, és ezen csak a lengyelekkel és a magyarokkal együtt lehet dolgozni. A világon 169 781 239 ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 3 529 742 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai adatai szerint. Koszovóban eltörölték az éjszakai kijárási tilalmat és a szabadtéri maszkviselési kötelezettséget, a korlátozások enyhítésével a kis balkáni ország a teljes nyitásra készül, a járványmutatók ugyanis egyre kedvezőbbek - közölte a pristinai sajtó. Románia megkezdte a 12-15 éves gyerekek koronavírus elleni oltását, még mielőtt Brüsszel hivatalosan engedélyezte volna ezt. Ukrajnában kismértékben lassult a koronavírus-járvány terjedése, mintegy 3100, az előző napinál kétszázzal kevesebb új beteget jegyeztek fel. Vietnami tudósok azonosították a koronavírus egy új változatát, amely a brit és indiai mutáns keveréke - közölte a vietnami egészségügyi miniszter a Pham Minh Chinh kormányfő elnökletével tartott össznemzeti tanácskozáson. Út mentén elhelyezett pokolgép robbant Afganisztán északi részén egy egyetemi oktatókat szállító autóbusz mellett - három utas meghalt, tizenöt megsebesült. Moszkva az érzelmi alapú következtetések helyett a nemzetközi jogon alapuló konstruktív és megfontolt megközelítés híve a Ryanair légitársaság repülőgépével történt incidens ügyében - jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője. Kína felbocsátotta első teherűrhajóját épülőfélben lévő űrállomására - jelentette a Hszinhua hírügynökség. Keddtől a beoltott magyar és moldáv állampolgárok karantén- és tesztkötelezettség nélkül utazhatnak a két ország között - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Megemlékezéseket tartottak a Hableány sétahajó tragédiájának második évfordulóján. Az Ökumenikus Egyház megemlékezésén hajóval keresték fel a baleset helyszínét, a Terrorelhárítási Központ munkatársai a Margit híd pesti hídfőjénél helyeztek el koszorút. A Chelsea 1:0-ra győzött a Manchester City ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája portói döntőjében A Győri Audi ETO KC hétméteres-párbaj után 27:25-re kikapott a francia Brest Bretagne csapatától a női kézilabda Bajnokok Ligája elődöntőjében. Csoportelsőként jutott nyolc közé a grazi olimpiai selejtezőtornán a 3x3-as magyar női kosárlabda-válogatott Damiano Caruso nyerte a Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny utolsó előtti szakaszát, melyen Egan Bernal maradt az élen összetettben, Valter Attila a 15. Hosszú Katinka két arany- és egy ezüstérmet szerzett az úszó Mare Nostrum-sorozat monte-carlói nyitóállomásán. Férfi kézilabda NB I: Ferencvárosi TC - HE-DO B.Braun Gyöngyös 28:24; Budakalász - Sport36-Komló 30:34; Csurgói KK - SBS-Eger 32:25 Aleksander Ceferin, az Európai Labdarúgó Szövetség elnöke támogatja azt az elképzelést, hogy 2025-től a Bajnokok Ligájában négyes döntő legyen.